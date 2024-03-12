Карта спецоперации на Украине 12 марта: украинские БПЛА пролетели над девятью регионами

Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки атаки со стороны Украины на российские объекты. Были перехвачены и уничтожены десятки беспилотников над девятью регионами. Губернатор Нижегородской области рассказал, что на Кстовскую промзону также было совершено нападение БПЛА. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU.
Атака беспилотников ВСУ на территорию России
В ночь на 12 марта силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Московской, Орловской и Тульской областями. Также один из беспилотников атаковал нефтеперерабатывающее предприятие «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области.
В Воронеже также был перехвачен беспилотный летательный аппарат. В результате падения и взрыва беспилотника в Шебекино в Белгородской области были повреждены окна двух многоквартирных домов. По предварительным данным, пострадавших нет.
На объект топливно-энергетического комплекса на Кстовской промзоне совершена атака беспилотных летательных аппаратов, рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Пострадавшие отсутствуют.
В Минобороны рассказали, что успешно была пресечена атака со стороны Украины на территорию России с применением системы залпового огня RM-70 «Вампир» и ракетного комплекса «Точка-У». Восемь реактивных снарядов и одна ракета были уничтожены в воздухе над Белгородской областью с помощью дежурных средств ПВО.
Купянское направление
Артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» с применением минометов «Поднос» калибра 82 мм успешно уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ. В результате этой операции были нейтрализованы наблюдательные пункты украинской армии, живая сила и легкобронированная техника ВСУ.
Военные группировки войск «Запад» с применением боеприпасов «Ланцет» уничтожили две украинские БМП-1 в районе Ямполовки. Операция проведена в рамках боевых задач группировки, которая также успешно отразила атаки ВСУ и уничтожила несколько артиллерийских установок.
Российские войска сохраняют инициативу. Продолжаются штурмовые действия у Ямполевки, Тернов и Синьковки. В последней есть небольшие продвижения российских войск.
Северодонецкое направление
Вертолеты Ми-28 ВКС РФ с помощью неуправляемых авиационных ракет уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ. Все цели были полностью уничтожены в результате боевых действий.
Авдеевское направление
Российские войска нанесли серию массированных ударов по расположениям и позициям украинских войск в Красногоровке и окрестностях. Было выпущено большое количество боеприпасов различного типа и калибра, а российские военные провели серию ударов на этом участке фронта, основным объектом атаки являлись позиции и расположения ВСУ.
Запорожское направление
Продолжаются ожесточенные бои в населенном пункте Работино. ВСУ активно сопротивляются продвижению российских войск и используют средства дальнего поражения, но пока безуспешно. Однако есть небольшие продвижения северо-западнее Работино, где российские войска забрали несколько украинских позиций.
Донецкое направление
В районах Новомихайловки и Победы продолжаются бои. В Первомайском российским войскам удалось продвинуться внутри населенного пункта, сдвинув ВСУ на западные окраины. Штурмовые действия в Георгиевке продолжаются без прогресса. ВСУ пытались контратаковать в Тоненьком и Орловке, однако не достигли успеха. Российские войска также атаковали позиции ВСУ в районе Семеновки. Ожесточенные бои продолжаются и в Бердычах.
Бахмутское направление
На данном направлении ведутся позиционные бои. Вооруженные силы Украины твердо удерживают свои позиции на западной части Ивановского. Обстановка остается неизменной.
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