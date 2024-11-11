11 ноября 2024

Челябинские ученые наделили уборочные машины «умом»

В челябинском ЮУрГУ наделили искусственным интеллектом коммунальные машины
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Лошкин на осмотре дорожной техники. Челябинск , уборочная техника, дорожная техника
Благодаря ИИ коммунальные машины будут считывать поверхность дороги и подстраивать режимы работы Фото:

В Челябинске разработали прототип умной бортовой системы управления коммунальной машиной. Ученые представят его в начале 2025 года. Об этом сообщил Южно-Уральский государственный университет.

«Сотрудники создали прототип первого российского унифицированного программного обеспечения для управления технологическим оборудованием коммунальных машин разного класса. Разработка позволит усовершенствовать различные процессы, которые осуществляют коммунальные машины в городе: подметание, полив, очистку, уборку снега», — передает пресс-служба вуза.

В ЮУрГУ уточнили, что система будет устанавливать тот или иной режим уборки в зависимости от дорожной обстановки. Искусственный интеллект будет считывать состояние покрытия при помощи видеокамеры и машинного зрения. Разработка уже находится на стадии прототипирования, модель будет готова в начале 2025 года. В дальнейшем ее планируют применять при создании беспилотных коммунальных машин.

Как ранее писало URA.RU, в следующем году миасский автозавод готовится представить гибридные электрокары. Для этого на предприятии запустили новый сборочный корпус.

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В Челябинске разработали прототип умной бортовой системы управления коммунальной машиной. Ученые представят его в начале 2025 года. Об этом сообщил Южно-Уральский государственный университет. «Сотрудники создали прототип первого российского унифицированного программного обеспечения для управления технологическим оборудованием коммунальных машин разного класса. Разработка позволит усовершенствовать различные процессы, которые осуществляют коммунальные машины в городе: подметание, полив, очистку, уборку снега», — передает пресс-служба вуза. В ЮУрГУ уточнили, что система будет устанавливать тот или иной режим уборки в зависимости от дорожной обстановки. Искусственный интеллект будет считывать состояние покрытия при помощи видеокамеры и машинного зрения. Разработка уже находится на стадии прототипирования, модель будет готова в начале 2025 года. В дальнейшем ее планируют применять при создании беспилотных коммунальных машин. Как ранее писало URA.RU, в следующем году миасский автозавод готовится представить гибридные электрокары. Для этого на предприятии запустили новый сборочный корпус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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