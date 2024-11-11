Челябинские ученые наделили уборочные машины «умом»

В челябинском ЮУрГУ наделили искусственным интеллектом коммунальные машины

12 ноября 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

Благодаря ИИ коммунальные машины будут считывать поверхность дороги и подстраивать режимы работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске разработали прототип умной бортовой системы управления коммунальной машиной. Ученые представят его в начале 2025 года. Об этом сообщил Южно-Уральский государственный университет. «Сотрудники создали прототип первого российского унифицированного программного обеспечения для управления технологическим оборудованием коммунальных машин разного класса. Разработка позволит усовершенствовать различные процессы, которые осуществляют коммунальные машины в городе: подметание, полив, очистку, уборку снега», — передает пресс-служба вуза. В ЮУрГУ уточнили, что система будет устанавливать тот или иной режим уборки в зависимости от дорожной обстановки. Искусственный интеллект будет считывать состояние покрытия при помощи видеокамеры и машинного зрения. Разработка уже находится на стадии прототипирования, модель будет готова в начале 2025 года. В дальнейшем ее планируют применять при создании беспилотных коммунальных машин. Как ранее писало URA.RU, в следующем году миасский автозавод готовится представить гибридные электрокары. Для этого на предприятии запустили новый сборочный корпус. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске разработали прототип умной бортовой системы управления коммунальной машиной. Ученые представят его в начале 2025 года. Об этом сообщил Южно-Уральский государственный университет. «Сотрудники создали прототип первого российского унифицированного программного обеспечения для управления технологическим оборудованием коммунальных машин разного класса. Разработка позволит усовершенствовать различные процессы, которые осуществляют коммунальные машины в городе: подметание, полив, очистку, уборку снега», — передает пресс-служба вуза. В ЮУрГУ уточнили, что система будет устанавливать тот или иной режим уборки в зависимости от дорожной обстановки. Искусственный интеллект будет считывать состояние покрытия при помощи видеокамеры и машинного зрения. Разработка уже находится на стадии прототипирования, модель будет готова в начале 2025 года. В дальнейшем ее планируют применять при создании беспилотных коммунальных машин. Как ранее писало URA.RU, в следующем году миасский автозавод готовится представить гибридные электрокары. Для этого на предприятии запустили новый сборочный корпус.