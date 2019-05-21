Владимир Соловьев собирается «изгонять чертей и бесов» в Екатеринбурге, протестующих из-за строительства храма на месте сквера Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Главные новости к этому часу.

В Екатеринбурге снесли забор в сквере у театра драмы, установленный для строительства собора Святой Екатерины. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал горожанам, что храм построят не скоро, и назвал средство, способное защитить город от новых протестов. Тем временем в гордуме Екатеринбурга депутатам, поддержавшим протесты, предложили уйти в отставку.

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал предложение Владимира Путина провести опрос среди екатеринбуржцев о строительстве храма. Журналист снова назвал горожан «бесами» и пообещал приехать в уральскую столицу, чтобы «гонять чертей».

Сотрудникам Кремля и правительства России вернули докризисные зарплаты — в 2015 году их урезали на 10%. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему доходы чиновников восстановили именно сейчас.

В российских тюрьмах готовятся к восстаниям игиловцев. Кровавый бунт в колонии Таджикистана — тревожный сигнал не только для спецслужб, но и для преступного мира России. Террористы вербуют людей даже за решеткой, а воров в законе, мешающих работе игиловских ячеек, подвергают репрессиям.

В России раскрыли сеть фиктивных медицинских клиник, обманувших пенсионеров на миллиард рублей. Лжеврачи приглашали людей на обследование, находили у них страшные «заболевания» и заставляли брать кредиты на дорогое лечение.

У задержанного за мошенничество вице-губернатора Ростовской области Сергея Сидаша провели обыски. В его доме нашли часы за миллионы рублей, десятки дорогих украшений и «генеральские портреты», на которых изображен сам Сидаш в парадной одежде, с орденами.