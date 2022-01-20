Глава Минвостокразвития назвал арктические столицы России

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Новый Уренгой, стела, новый уренгой
Алексей Чекунков подтвердил «столичный» статус Нового Уренгоя Фото:

Салехард не вошел в число столиц российской Арктики, названных главой Минвостокразвития РФ Алексеем Чекунковым. Среди российских арктических центров министр назвал Новый Уренгой.

«Столица теплой Арктики — Мурманск, здесь даже придумали концепцию арктического пляжа, столица исторической Арктики — Архангельск, нефтегазовой — Новый Уренгой, восточной Арктики — Анадырь. Столица Арктики металлургической — конечно, Норильск», — приводит РИА Новости слова Алексея Чекункова.

Ранее URA.RU рассказывало, что Салехард начал терять статус столицы российской Арктики после решения правительства РФ об организации территории опережающего развития (ТОР) в Мурманской области. При этом главы северных регионов не увидели в происходящем какой-либо дискриминации субъектов или обострения конкуренции.

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Салехард не вошел в число столиц российской Арктики, названных главой Минвостокразвития РФ Алексеем Чекунковым. Среди российских арктических центров министр назвал Новый Уренгой. «Столица теплой Арктики — Мурманск, здесь даже придумали концепцию арктического пляжа, столица исторической Арктики — Архангельск, нефтегазовой — Новый Уренгой, восточной Арктики — Анадырь. Столица Арктики металлургической — конечно, Норильск», — приводит РИА Новости слова Алексея Чекункова. Ранее URA.RU рассказывало, что Салехард начал терять статус столицы российской Арктики после решения правительства РФ об организации территории опережающего развития (ТОР) в Мурманской области. При этом главы северных регионов не увидели в происходящем какой-либо дискриминации субъектов или обострения конкуренции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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