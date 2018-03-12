На слет волонтеров в Екатеринбург приехало 1,5 тысячи добровольцев с Урала, из Казахстана и ЛНР

16:38 12 марта 2018 0

Ельцин Центр стал основной площадкой X форума волонтёрских отрядов Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В рамках объявленного президентом России Года добровольца в Екатеринбурге прошло масштабное мероприятие, посвященное волонтерской деятельности в РФ. Около 1,5 тысяч добровольцев из России, Казахстана и Луганской народной республики (ЛНР, Украина) 11 и 12 марта обменивались опытом и показывали, из чего состоит их деятельность на местах.

В разговоре с «URA.RU» представитель оргкомитета X Межрегионального форума волонтёрских отрядов, председатель совета Лиги волонтерских отрядов учреждений СПО Свердловской области Антон Киселев, рассказал, что на двухдневный слет прибыли представители Челябинска, Тюмени и Курганской области. Волонтеры из Югры и с Ямала присутствовали на мероприятии виртуально: они прислали видеопрезентацию о своей работе.

В рамках форума вчера 11 марта прошло шествие по центральным улицам города под названием «Добровольцы: Россия в моем сердце». В историческом сквере Екатеринбурга организаторы провели «инклюзивные добровольческие активности»: волонтеры учились понимать, как живут люди с ограниченными возможностями. Например, зрячим людям завязывали глаза, и они пытались попасть мячом в кольцо, рассказал агентству главный специалист департамента информационной политики Свердловской области Елена Красноперова. «Люди, которые потеряли зрение, учили волонтеров владеть собой», — пояснила она.

1/4 Мастер-класс спасателей отличался наглядностью Фото: Елена Красноперова, департамент информационной политики Свердловской области

В рамках форума прошел обмен опытом. «Спасатели учили медиков, медики учили волонтеров Победы [добровольцы, участвующие в мероприятиях, посвященных Дню Победы]», — продолжила Красноперова и сказала, что сегодня в Ельцин Центре прошли конференции, обсуждения проектов и концерт самодеятельности.

В рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Всероссийской организацией «Волонтеры-медики» и Министерством здравоохранения Свердловской области. Документ подписал свердловский министр здравоохранения Андрей Цветков. «Главная цель сотрудничества — проведение профилактических мероприятий „Стоп-инсульт“, профилактика ВИЧ-инфекций, туберкулеза», — пояснил «URA.RU» организатор Антон Киселев. Он добавил, что волонтеры, которые учатся на медицинских специальностях, смогут осуществлять деятельность в медицинских учреждениях.

Киселев заявил, что сейчас ведется работа по созданию Всероссийского общества волонтеров. «Мы будем вести переговоры о создании объединяющей волонтеров системы СПО. Региональные объединения нас поддерживают. Тем более у нас год добровольчества 2018-й. Идет поддержка правительства, региональных правительств. Я думаю, что у нас большие перспективы в этом направлении», — сказал он.