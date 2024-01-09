Самолет из Тюмени не долетел до Салехарда и вернулся в аэропорт вылета. Скрин

09 января 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Самолет из Тюмени в Салехард вылетел по расписанию, но вернулся в аэропорт вылета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) задерживается прибытие авиарейса из Тюмени. Самолет вылетел утром 9 января, согласно расписанию, но в воздухе развернулся и вернулся в аэропорт вылета, сообщили URA.RU в справочной службе аэропорта. «Борт до Салехарда вылетел из Тюмени в 7:07 9 января. В скором времени он вернулся в аэропорт вылета», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта окружной столицы ЯНАО. Там подчеркнули, что до Салехарда самолет не долетал. Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Рощино», вылет авиарейса до Салехарда задерживается. На момент публикации новости борт находится в Тюмени. Данные онлайн-табло аэропорта «Рощино» Фото: скрин онлайн-табло аэропорта Тюмени — https://tjmport.ru/index.php?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru

В Салехарде (ЯНАО) задерживается прибытие авиарейса из Тюмени. Самолет вылетел утром 9 января, согласно расписанию, но в воздухе развернулся и вернулся в аэропорт вылета, сообщили URA.RU в справочной службе аэропорта. «Борт до Салехарда вылетел из Тюмени в 7:07 9 января. В скором времени он вернулся в аэропорт вылета», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта окружной столицы ЯНАО. Там подчеркнули, что до Салехарда самолет не долетал. Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Рощино», вылет авиарейса до Салехарда задерживается. На момент публикации новости борт находится в Тюмени.