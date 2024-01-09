Самолет из Тюмени в Салехард вылетел по расписанию, но вернулся в аэропорт вылета
В Салехарде (ЯНАО) задерживается прибытие авиарейса из Тюмени. Самолет вылетел утром 9 января, согласно расписанию, но в воздухе развернулся и вернулся в аэропорт вылета, сообщили URA.RU в справочной службе аэропорта.
«Борт до Салехарда вылетел из Тюмени в 7:07 9 января. В скором времени он вернулся в аэропорт вылета», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта окружной столицы ЯНАО. Там подчеркнули, что до Салехарда самолет не долетал.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Рощино», вылет авиарейса до Салехарда задерживается. На момент публикации новости борт находится в Тюмени.
Данные онлайн-табло аэропорта «Рощино»
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