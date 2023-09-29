Госкорпорации банкротят фирму обвиняемых в хищении средств пермского «Протон-ПМ»

Руководителей консалтинговой фирмы обвиняют в хищении в особо крупном размере Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Госкорпорации хотят довести до конца дело о банкротстве воронежской компании «Солвер». Об этом сообщают источники, знакомые с ходом разбирательства и планами промышленных компаний. Совладелец консалтинговой фирмы из Воронежа и ее директор находятся под домашним арестом по делу о хищении средств в особо крупном размере, выделенных на реконструкцию пермскому предприятию «Протон-ПМ».

«В контроль над банкротством должника включились ГК „Уралвагонзавод“, „Тактическое ракетное вооружение“ и НПО „Энергомаш“. Общая сумма задолженности — 486 млн рублей. Если их требования о включении в реестр кредиторов будут удовлетворены, то первое собрание, где будет определяться дальнейшая судьба „Солвера“, пройдет под контролем госкорпораций. Голосовать за оздоровление должника (одна из стадий банкротства, которая направлена на восстановление платежеспособности юрлица — прим. URA.RU) они не намерены», — пояснили источники, передает «Коммерсант-Прикамье».

ИКФ «Солвер» и АО «Протон-ПМ» начали сотрудничать в 2015 года. Тогда партнеры заключили три контракта на общую сумму в 750 млн рублей о поставке металлорежущего оборудования. Через два года было подписано еще одно соглашение, согласно которому фирма «Солвер» должна была передать пермскому заводу линию термообработки за 196 млн рублей.

Первоначально консалтинговую фирму требовало признать несостоятельным московское ООО «Главинснаб». Кредитор недополучил свыше 189 млн рублей. В апреле в отношении компании была введена процедура внешнего наблюдения.

В мае прошлого года по делу о мошенничестве в особо крупном размере был задержан экс-директор «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский. Позже его отправили в СИЗО, а под домашний арест — в октябре. В июне текущего года Щенятского исключили из состава общественного совета краевого минпромторга.