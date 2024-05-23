Новый врач приехала работать в Курганскую область из Тюмени

23 мая 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

Новый врач начала работать в Куртамыше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Команда Межрайонной больницы № 6 города Куртамыш (Курганская область) пополнилась новым специалистом из Тюмени. Врач-педиатр Дарья Корозникова теперь будет заботиться о здоровье юных пациентов своего родного края, говорится в сообщении депздрава. «Окончив школу, поступила учиться в Тюменский государственный медицинский университет на факультет педиатрии. С третьего курса университета Дарья начала работать медицинской сестрой в инфекционной больнице г. Тюмени. До переезда в Куртамыш работала в Городской поликлинике №17. Стаж работы в педиатрии 5 лет», — отметили чиновники. В Курганской области наблюдает дефицит медперсонала. Для этого в регионе обсуждают создание медицинского вуза. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил подготовить план создания филиала медицинского вуза в Кургане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Команда Межрайонной больницы № 6 города Куртамыш (Курганская область) пополнилась новым специалистом из Тюмени. Врач-педиатр Дарья Корозникова теперь будет заботиться о здоровье юных пациентов своего родного края, говорится в сообщении депздрава. «Окончив школу, поступила учиться в Тюменский государственный медицинский университет на факультет педиатрии. С третьего курса университета Дарья начала работать медицинской сестрой в инфекционной больнице г. Тюмени. До переезда в Куртамыш работала в Городской поликлинике №17. Стаж работы в педиатрии 5 лет», — отметили чиновники. В Курганской области наблюдает дефицит медперсонала. Для этого в регионе обсуждают создание медицинского вуза. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил подготовить план создания филиала медицинского вуза в Кургане.