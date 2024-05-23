Новый врач приехала работать в Курганскую область из Тюмени

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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Новый врач начала работать в Куртамыше Фото:

Команда Межрайонной больницы № 6 города Куртамыш (Курганская область) пополнилась новым специалистом из Тюмени. Врач-педиатр Дарья Корозникова теперь будет заботиться о здоровье юных пациентов своего родного края, говорится в сообщении депздрава.

«Окончив школу, поступила учиться в Тюменский государственный медицинский университет на факультет педиатрии. С третьего курса университета Дарья начала работать медицинской сестрой в инфекционной больнице г. Тюмени. До переезда в Куртамыш работала в Городской поликлинике №17. Стаж работы в педиатрии 5 лет», — отметили чиновники.

В Курганской области наблюдает дефицит медперсонала. Для этого в регионе обсуждают создание медицинского вуза. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил подготовить план создания филиала медицинского вуза в Кургане.

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Команда Межрайонной больницы № 6 города Куртамыш (Курганская область) пополнилась новым специалистом из Тюмени. Врач-педиатр Дарья Корозникова теперь будет заботиться о здоровье юных пациентов своего родного края, говорится в сообщении депздрава. «Окончив школу, поступила учиться в Тюменский государственный медицинский университет на факультет педиатрии. С третьего курса университета Дарья начала работать медицинской сестрой в инфекционной больнице г. Тюмени. До переезда в Куртамыш работала в Городской поликлинике №17. Стаж работы в педиатрии 5 лет», — отметили чиновники. В Курганской области наблюдает дефицит медперсонала. Для этого в регионе обсуждают создание медицинского вуза. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил подготовить план создания филиала медицинского вуза в Кургане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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