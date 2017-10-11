22:33 11 октября 2017 1

Музыкальный продюсер из Зауралья заявил о том, что список претендентов составлен неверно Фото: Личная страница Максима Фадеева в instagram

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев раскритиковал идею «Первого канала» провести голосование в социальной сети «Одноклассники» за артистов, которые примут участие в «Новогоднем огоньке». Он считает, что это либо попытка сымитировать народное голосование, либо просто неудачная идея.

«Кто составлял список именно этих артистов? Настолько непохожих друг на друга. Как, к примеру, Юлианна Караулова и „Каспийский Груз“? Или Miyagi & Эндшпиль и Юра Шатунов. Неужели Аксюта и, конечно же, забронзовевший Эрнст не понимают, что ни Мияги, ни Грибы никогда не придут в эфир „Новогоднего огонька“, чтобы их обмотали дождиком или надели на них костюм Чебурашки или панды и заставили танцевать в дуэте с Юрой Шатуновым, напевая песню Happy New Year или „Замыкая круг“ в компании Митяева», — написал Фадеев в Instagram.

Он отметил, что в составленный для голосования список артистов попали и его подопечные — группа «Серебро» и Наргиз. Музыкальный продюсер, который родился в Кургане, удивился этому факту, поскольку ранее гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст якобы распорядился запретить трансляцию его исполнителей, поэтому сделал вывод, что голосование — «попытка привлечь внимание». Фадеев попросил его поклонников не голосовать за указанных артистов, чтобы не выставлять их клоунами.

Ранее «Федеральное агентство новостей» сообщило о том, что «Первый канал» предложил россиянам самостоятельно выбрать звезд, которых они хотели видеть в новогоднем эфире. Участвовать в голосовании можно в приложении «Твои звезды на Первом».