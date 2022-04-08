Компания из ХМАО заменит в ЯНАО западные нефтесервисные фирмы

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Компания обслуживает 1370 скважин «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Фото:
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В Ноябрьске (ЯНАО) центр про обслуживания нефтедобывающего оборудования «РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск» возьмет на себя объемы работы ушедших западных компаний. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства ЯНАО.

«На Ямале центр по обслуживанию нефтедобывающего оборудования готов забрать объемы западных конкурентов„РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск“, работающий в Ноябрьске, готов заместить мощности ушедших с российского рынка зарубежных нефтесервисных компаний», — говорится в сообщении.

Сервисный центр обслуживает 1370 скважин «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». В 2021 году компания открыла дополнительный участок по ремонту наземного нефтяного оборудования, что позволило увеличить производительность и создать новые рабочие места.

Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

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В Ноябрьске (ЯНАО) центр про обслуживания нефтедобывающего оборудования «РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск» возьмет на себя объемы работы ушедших западных компаний. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства ЯНАО. «На Ямале центр по обслуживанию нефтедобывающего оборудования готов забрать объемы западных конкурентов„РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск“, работающий в Ноябрьске, готов заместить мощности ушедших с российского рынка зарубежных нефтесервисных компаний», — говорится в сообщении. Сервисный центр обслуживает 1370 скважин «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». В 2021 году компания открыла дополнительный участок по ремонту наземного нефтяного оборудования, что позволило увеличить производительность и создать новые рабочие места. Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».
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