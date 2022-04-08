Компания из ХМАО заменит в ЯНАО западные нефтесервисные фирмы

08 апреля 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Компания обслуживает 1370 скважин «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Ноябрьске (ЯНАО) центр про обслуживания нефтедобывающего оборудования «РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск» возьмет на себя объемы работы ушедших западных компаний. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства ЯНАО. «На Ямале центр по обслуживанию нефтедобывающего оборудования готов забрать объемы западных конкурентов„РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск“, работающий в Ноябрьске, готов заместить мощности ушедших с российского рынка зарубежных нефтесервисных компаний», — говорится в сообщении. Сервисный центр обслуживает 1370 скважин «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». В 2021 году компания открыла дополнительный участок по ремонту наземного нефтяного оборудования, что позволило увеличить производительность и создать новые рабочие места. Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Ноябрьске (ЯНАО) центр про обслуживания нефтедобывающего оборудования «РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск» возьмет на себя объемы работы ушедших западных компаний. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства ЯНАО. «На Ямале центр по обслуживанию нефтедобывающего оборудования готов забрать объемы западных конкурентов„РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск“, работающий в Ноябрьске, готов заместить мощности ушедших с российского рынка зарубежных нефтесервисных компаний», — говорится в сообщении. Сервисный центр обслуживает 1370 скважин «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». В 2021 году компания открыла дополнительный участок по ремонту наземного нефтяного оборудования, что позволило увеличить производительность и создать новые рабочие места. Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».