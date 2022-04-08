Компания из ХМАО заменит в ЯНАО западные нефтесервисные фирмы

В Ноябрьске (ЯНАО) центр про обслуживания нефтедобывающего оборудования «РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск» возьмет на себя объемы работы ушедших западных компаний. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства ЯНАО.
«На Ямале центр по обслуживанию нефтедобывающего оборудования готов забрать объемы западных конкурентов„РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск“, работающий в Ноябрьске, готов заместить мощности ушедших с российского рынка зарубежных нефтесервисных компаний», — говорится в сообщении.
Сервисный центр обслуживает 1370 скважин «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». В 2021 году компания открыла дополнительный участок по ремонту наземного нефтяного оборудования, что позволило увеличить производительность и создать новые рабочие места.
Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».
В Ноябрьске (ЯНАО) центр про обслуживания нефтедобывающего оборудования «РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск» возьмет на себя объемы работы ушедших западных компаний. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства ЯНАО. «На Ямале центр по обслуживанию нефтедобывающего оборудования готов забрать объемы западных конкурентов„РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск“, работающий в Ноябрьске, готов заместить мощности ушедших с российского рынка зарубежных нефтесервисных компаний», — говорится в сообщении. Сервисный центр обслуживает 1370 скважин «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». В 2021 году компания открыла дополнительный участок по ремонту наземного нефтяного оборудования, что позволило увеличить производительность и создать новые рабочие места. Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».