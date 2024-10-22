Кремлевский чиновник официально стал замом Жоги

Бывший сотрудник управления администрации президента РФ по внутренней политике Сергей Рындин, как и анонсировало URA.RU, стал заместителем уральского полпреда главы государства Артема Жоги. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале полпредства.
«22 октября заместителем полномочного представителя президента России в УрФО назначен Сергей Рындин. Распоряжение об этом подписал руководитель администрации президента РФ Антон Вайно», — говорится в посте.
Рындин работал в кремлевском управлении больше десяти лет, последние 2,5 года он трудился на территории новых регионов. Рындин также является кандидатом юридических наук. В полпредстве он сменил Татьяну Костареву, которая ушла из полпредства следом за Владимиром Якушевым, перешедшим в Совет Федерации.
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