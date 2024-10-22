Кремлевский чиновник официально стал замом Жоги

Новым заместителем уральского полпреда Жоги стал Сергей Рындин
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Рындин на фото второй справа
Сергей Рындин на фото второй справа Фото:

Бывший сотрудник управления администрации президента РФ по внутренней политике Сергей Рындин, как и анонсировало URA.RU, стал заместителем уральского полпреда главы государства Артема Жоги. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале полпредства.

«22 октября заместителем полномочного представителя президента России в УрФО назначен Сергей Рындин. Распоряжение об этом подписал руководитель администрации президента РФ Антон Вайно», — говорится в посте.

Рындин работал в кремлевском управлении больше десяти лет, последние 2,5 года он трудился на территории новых регионов. Рындин также является кандидатом юридических наук. В полпредстве он сменил Татьяну Костареву, которая ушла из полпредства следом за Владимиром Якушевым, перешедшим в Совет Федерации.

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Бывший сотрудник управления администрации президента РФ по внутренней политике Сергей Рындин, как и анонсировало URA.RU, стал заместителем уральского полпреда главы государства Артема Жоги. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале полпредства. «22 октября заместителем полномочного представителя президента России в УрФО назначен Сергей Рындин. Распоряжение об этом подписал руководитель администрации президента РФ Антон Вайно», — говорится в посте. Рындин работал в кремлевском управлении больше десяти лет, последние 2,5 года он трудился на территории новых регионов. Рындин также является кандидатом юридических наук. В полпредстве он сменил Татьяну Костареву, которая ушла из полпредства следом за Владимиром Якушевым, перешедшим в Совет Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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