В видеоролике против реновации Собянина изобразили оленем

22:05 07 мая 2017 0

Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Активисты, готовящие в Москве митинг против реновации «Защити свой дом», зазывают на мероприятие с помощью мультяшного видеоролика, который активно расходится по соцсетям.

В нем мэр Москвы изображен в образе оленя, который мчится, не разбирая пути, и взрывает встречные пятиэтажки. В начале минифильма авторы нарисовали чумы, намекнув на биографию Сергея Собянина, который приехал управлять Москвой из Сибири, с севера. Таким образом активисты зазывают москвичей на митинг против реновации, который состоится 14 мая.

Пользователям соцсетей видеоролик понравился. «Вот такое народное творчество. Богата страна талантами», «Хорошо придумали! Отличный креатив», — написано в отзывах.

Программа реновации разделила москвичей на два лагеря: одни поддерживают идею сноса хрущевок и переселения в новые дома, другие категорически против сноса еще достаточно крепкого жилья.