Стал известен размер компенсаций для пассажиров севшего в поле самолета «Уральских авиалиний»

Компенсации пассажирам самолета «Уральский авиалиний» выплатит компания, управляющая аэропортом Фото: Владимир Шубин © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пассажирам самолета А321 «Уральских авиалиний», который экстренно сел в Раменском районе Подмосковья, выплатят в качестве компенсации по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил замгендиректора компании «Рампорт Аэро», которая управляет аэропортом «Жуковский», Евгений Солодилин.

«По решению авиакомпании и страховой компании всем пассажирам будет выплачена компенсация в 100 тысяч рублей. Что касается пассажиров, которые получили повреждения и находятся в больнице, соответственно, страховой случай», — приводит его слова РИА «Новости».

Утром 15 августа самолет А321, который должен был выполнить рейс Жуковский — Симферополь, экстренно сел в нескольких километрах от аэропорта. При взлете один из двигателей лайнера вышел из строя из-за попадания в него птиц. В результате жесткой посадки никто из 226 находившихся на борту пассажиров серьезно не пострадал.

Как писало «URA.RU» со ссылкой на источники, одним из виновников аварии может быть аэропорт «Жуковский». Предполагается, что авиаузел отвечает за разгон птиц перед полетами.