Полиция Кургана задержала рецидивиста из Перми

Благодаря оперативной работе стражей порядка, сбыть оргтехнику похититель не успел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полицейские Шадринска (Курганская область) задержали неоднократно судимого за имущественные преступления жителя Перми, похитившего из фельдшерского кабинета компьютер. Накануне поступило сообщение о краже системного блока, монитора, клавиатуры, проводной мыши, двух колонок и сетевого фильтра, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Полицейские обнаружили, что злоумышленник проник в кабинет через окно и вынес все ценное, что было там. В результате оперативных мероприятий личность предполагаемого преступника была установлена в этот же день. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Перми, который освободился из мест лишения свободы в феврале этого года и находился в Шадринском районе в гостях», — написано на сайте ведомства.

Похищенное имущество было найдено. В отношении 31-летнего похитителя возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до 5 лет лишения свободы.

О том, что в селе Звериноголовское (Курганская область) местный житель ночью разбил окно жилого дома топором и, попав в помещение, похитил два телевизора, URA.RU сообщало ранее. Мужчина был признан виновным в совершении преступления по статье «Кража».