На трассе Тюмень—ХМАО фура въехала в машину дорожных рабочих. Фото

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, транспорт, зима, большегруз, фура, грузовик, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
Фура въехала в автомобиль рабочих, которые собирались мыть ограждения на трассе Фото:

На федеральной трассе Р-404, ведущей из Тюмени в ХМАО, фура въехала в автомобиль дорожных рабочих — сотрудников ТОДЭП, которые собирались мыть дорожное ограждение. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области. В аварии пострадал пожилой мужчина.

«На трассе Тюмень—Ханты-Мансийск фура Mercedes въехала в заднюю часть „Газели“ дорожной службы. Рабочие собирались мыть ограждение, знаки были установлены. Ранен 58-летний дорожный рабочий», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Как сообщили агентству в «Уралуправтодоре», в настоящее время движение на федеральной трассе осуществляется по одной полосе. Ограничение введено на 45-м километре автодороги, в Тюменском районе, между селами Борки и Щербак.

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На федеральной трассе Р-404, ведущей из Тюмени в ХМАО, фура въехала в автомобиль дорожных рабочих — сотрудников ТОДЭП, которые собирались мыть дорожное ограждение. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области. В аварии пострадал пожилой мужчина. «На трассе Тюмень—Ханты-Мансийск фура Mercedes въехала в заднюю часть „Газели“ дорожной службы. Рабочие собирались мыть ограждение, знаки были установлены. Ранен 58-летний дорожный рабочий», — рассказали URA.RU в ведомстве. Как сообщили агентству в «Уралуправтодоре», в настоящее время движение на федеральной трассе осуществляется по одной полосе. Ограничение введено на 45-м километре автодороги, в Тюменском районе, между селами Борки и Щербак.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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