На федеральной трассе Р-404, ведущей из Тюмени в ХМАО, фура въехала в автомобиль дорожных рабочих — сотрудников ТОДЭП, которые собирались мыть дорожное ограждение. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области. В аварии пострадал пожилой мужчина.
«На трассе Тюмень—Ханты-Мансийск фура Mercedes въехала в заднюю часть „Газели“ дорожной службы. Рабочие собирались мыть ограждение, знаки были установлены. Ранен 58-летний дорожный рабочий», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Как сообщили агентству в «Уралуправтодоре», в настоящее время движение на федеральной трассе осуществляется по одной полосе. Ограничение введено на 45-м километре автодороги, в Тюменском районе, между селами Борки и Щербак.
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