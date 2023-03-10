На трассе Тюмень—ХМАО фура въехала в машину дорожных рабочих. Фото

10 марта 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Фура въехала в автомобиль рабочих, которые собирались мыть ограждения на трассе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На федеральной трассе Р-404, ведущей из Тюмени в ХМАО, фура въехала в автомобиль дорожных рабочих — сотрудников ТОДЭП, которые собирались мыть дорожное ограждение. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области. В аварии пострадал пожилой мужчина. «На трассе Тюмень—Ханты-Мансийск фура Mercedes въехала в заднюю часть „Газели“ дорожной службы. Рабочие собирались мыть ограждение, знаки были установлены. Ранен 58-летний дорожный рабочий», — рассказали URA.RU в ведомстве. Как сообщили агентству в «Уралуправтодоре», в настоящее время движение на федеральной трассе осуществляется по одной полосе. Ограничение введено на 45-м километре автодороги, в Тюменском районе, между селами Борки и Щербак.

На федеральной трассе Р-404, ведущей из Тюмени в ХМАО, фура въехала в автомобиль дорожных рабочих — сотрудников ТОДЭП, которые собирались мыть дорожное ограждение. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области. В аварии пострадал пожилой мужчина. «На трассе Тюмень—Ханты-Мансийск фура Mercedes въехала в заднюю часть „Газели“ дорожной службы. Рабочие собирались мыть ограждение, знаки были установлены. Ранен 58-летний дорожный рабочий», — рассказали URA.RU в ведомстве. Как сообщили агентству в «Уралуправтодоре», в настоящее время движение на федеральной трассе осуществляется по одной полосе. Ограничение введено на 45-м километре автодороги, в Тюменском районе, между селами Борки и Щербак.