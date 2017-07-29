Как «Первому каналу» удалось вернуть доверие зрителей. Если удалось

12:02 29 июля 2017 0

Эксперты уверены, что молодежь смотрит ТВ не ради новостей, а ради развлечений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Настоящей сенсацией стали обнародованные накануне результаты исследования, проведенного «Левада-центром». Выяснилось, что более 50% молодых россиян предпочитают узнавать новости на «Первом канале». Озвученная социология указывает, что гендиректору телекомпании Константину Эрнсту удалось сломать негативный тренд осуждения его работы, который сформировался в начале года, и породил массу слухов о скорой отставке медиаменеджера в связи со снижением эффективности. В чем секрет успеха первой кнопки, как Константину Эрнсту удалось восстановить влияние на молодежь, и может ли через этот инструмент власть рассчитывать на «политически правильное» поколение — в материале «URA.RU».

Как следует из опроса, проведенного «Левада-центром», 53% жителей России в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают узнавать новости на «Первом канале». Кроме того, «Первый канал» смотрят 72% опрошенных россиян всех возрастов.

Данные «Левада-центр» должны опровергнуть утверждение, что ТВ проиграло бой за молодежь youtube Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Первому каналу» удается на протяжении последних лет сохранять обширную аудиторию, подтверждает в разговоре с «URA.RU» социолог «Левада-центра» Степан Гончаров. В то же время он признает, что доля молодой аудитории Первого, как, впрочем, и других телеканалов, с 2011 года снижается (тогда новости из этого источника предпочитали узнавать 70 процентов из возрастной группы в диапазоне от 18 до 24 лет). В 2014 году молодежная аудитория новостных программ первой кнопки составляла 71 процент, но социологи связывают это с «событийным фоном» — революция на Украине и присоединение к России Крыма заставили примкнуть к экранам даже тех, кто ранее был далек от него.

«Первый канал» охватывает наибольшую аудиторию и сохраняет лидирующие позиции. Наверное, это связано с тем, что контент именно этого канала аудитории представляется наиболее качественным», — предположил Гончаров. Таким образом, несмотря на бурное развитие интернета, Первому удается удерживать серьезные позиции.

Эксперты скептически восприняли итоги опроса: мегаполисы не выделены из общего массива, и значит на средние цифры могло повлиять деревенское население Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

С Гончаровым соглашается и глава лаборатории региональной политики ЭИСИ Андрей Колядин: «У „Первого канала“ лучший охват вещанием и лучшая картинка по качеству. Но я бы не обольщался. Новости — отнюдь не главная программа для молодежи, которая традиционно слабо интересуется информационными программами вне зависимости от их содержания».

Как пояснил «URA.RU» политолог, в интернете молодые люди преимущественно смотрят адаптированный и интересный контент. «Пропаганда их интересует гораздо меньше, чем пожилых», — отметил собеседник агентства.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов не спешит дарить комплименты руководству канала и лично его руководителю Константину Эрнсту. «Молодежь доверяет не Константину Эрнсту, а утренним новостным выпускам за завтраком — перед походом на работу или учебу», — говорит он в беседе с «URA.RU». Он предположил, что «сетка Первого просто более удобная». «Остается также большой вопрос по поводу доверия, ведь в исследовании не сравнивались интернет-новости и теленовости», — указал Смирнов.

Стоит напомнить, что согласно мартовскому опросу Фонда «Общественное мнение», 66% россиян в той или иной степени не доверяют телевизионным новостям (у 21% опрошенных новости по телевизору часто вызывают недоверие, у 45% — ре?дко).

Говорить о том, что Первому каналу удалось «вовлечь в свою секту» всю российскую молодежь нельзя, утверждает в разговоре с «URA.RU» управляющий сообществом «Лентач» Марк Шейн.

«Цифры неоднозначные — лично я бы не стал утверждать, что Эрнст победил. Необходимо четко понимать следующие вещи: молодежная аудитория Первого — это молодые людей с невысоким уровнем образования и низким социальным статусом. Они смотрят канал не постоянно, а скорее эпизодически. При этом в общественно-политическую повестку эти люди практически не вовлечены. Потребление молодежью новостей вообще минимально. Оно, конечно, в какой-то степени есть, но касается в первую очередь умных и активных молодых россиян. Однако эта категория предпочитает получать информацию из альтернативных источников в интернете», — заключил собеседник «URA.RU».

Данные «Левада-центра» вполне сочетаются с распространенным представлением о формировании коммуникационных потоков в нашем обществе.

«Лидеры общественного мнения в различных социальных группах как раз и пользуются различными источниками информации. И потом уже сформированная ими позиция часто и становится точкой зрения у большей аудитории, даже если ее представители раньше и смотрели новости только по трем каналам официального ТВ», — пояснил «URA.RU» директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Он обращает внимание и на тот факт, что в опросе приведены данные по всей стране, а не только по мегаполисам.

«Озвученные данные реально показывают проникновение интернета, да и цифрового телевидения, в регионы.

Проникновения не только с точки зрения потенциальной доступности, а реального повседневного использования, ставшего обыденной нормой. Для многих населенных пунктов, где до сих пор только три условные кнопки на ламповом телевизоре это не так. Действительно существует серьезнейший разрыв в том, как живет, как потребляет информацию Москва, как города-миллионники и областные центры, а как — пресловутая российская глубинка. Это главный вывод исследования. Люди черпают информацию оттуда, откуда возможно», — резюмировал Солонников.