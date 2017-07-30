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30 июля 2017
Главные новости 
18:49  30 июля 2017 0

Свадебный автобус Тбилиси — Екатеринбург протаранил самоубийца. ВИДЕО

Водитель "Лады" скончался на местеФото: pixabay.com

Виновником аварии под Саратовом оказался 24-летний водитель «Лады» Денис Х., который решил покончить с собой. В предсмертной записке молодой человек написал, что просто устал, сообщает паблик Mash.

«Мама и папа, мой любимый брат. Пусть у вас всё будет хорошо, я просто устал», — сказано в послании.

Автобус направлялся из Тбилиси в Свердловскую область, когда на встречную полосу вылетела легковушка. В результате столкновения водитель «Лады» погиб, а 11 пассажиров автобуса получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает телеканал «Имеди», на автобусе несколько десятков жителей Грузии направлялись в Екатеринбург на свадьбу. До места назначения им помогут добраться соотечественники, проживающие в России.

Ранее «URA.RU» публиковало видео этой страшной аварии.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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