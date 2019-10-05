Уральский актер КВН раскритиковал идею Малышевой об увеличении пенсионного возраста

Елена Малышева предложила поднять пенсионный возраст до 67 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Повышение пенсионного возраста — неоправданная мера. Такое мнение высказал капитан команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко, родившийся в Магниторске, в ответ телеведущей Елене Малышевой, поддержавшей повышение пенсионного возраста.

«Как же — человек себе зарабатывал всю жизнь на пенсию, чтобы что, не попользоваться ею потом? Я не согласен в этой ситуации на то, что нужно поднимать пенсионный возраст, абсолютно не согласен», — цитирует его « Царьград ». По словам артиста, он бы никогда не заставил собственную мать работать в 67 лет. Ранее Малышева предлагала именно в этом возрасте выходить на пенсию.

Телеведущая попала в центр скандала после того, как СМИ сообщили о её предложении увеличить пенсионный возраст для российских женщин до 67 лет. Малышева заявила «URA.RU», что такое мнение она высказала за несколько лет до пенсионной реформы. По словам телеведущей, продолжительность жизни россиян выросла, поэтому можно говорить и об увеличении пенсионного возраста.

Средняя продолжительность жизни выросла во всем мире, заявляла Малышева. Причиной этому стало всеобщее развитие медицины, а также доступность антибиотиков и программы вакцинации, напоминает агентство Nation News.