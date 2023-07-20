ВСУ стали применять сельхоздроны из-за дефицита Bayraktar

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Иннопром 2023. Екатеринбург, бпла, беспилотник, бла, дрон
ВСУ прикрепляют к днищу сельхоздронов сразу несколько крупнокалиберных боеприпасов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ перешли на использование больших сельскохозяйственных беспилотников для борьбы с РФ в зоне проведения спецоперации на фоне истощения запасов турецких дронов Bayraktar. По словам сапера из казачьей бригады «Дон» с позывным «Рахматулла», на Кинбурнской косе в Херсонской области все чаще попадаются именно такие.

«Наши бойцы сбивают большие сельскохозяйственные коптеры ВСУ. Они у нас здесь называются „корова“, „Баба-яга“, „ведьма“. Они используются для сброса крупнокалиберных мин и авиабомб, загружаются по две-три-четыре штуки. <…> Мы их сбиваем», — пояснил боец в интервью РИА Новости.

Ранее в Минобороны Украины отмечали, что Киеву не хватает западного вооружения для борьбы с российскими дронами. Один из последних беспилотников турецкого производства Bayraktar был сбит на Кинбурнской косе 19 июля. Об этом доложил замкомандира казачьей бригады «Дон» с позывным «Кум». Также украинское командование жаловалось, что не может закупать китайские дроны, чтобы не испортить отношения с США. На Украине началось строительство турецкого завода по производству дронов Bayraktar, которые в России называют мишенью «для начинающих».

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ВСУ перешли на использование больших сельскохозяйственных беспилотников для борьбы с РФ в зоне проведения спецоперации на фоне истощения запасов турецких дронов Bayraktar. По словам сапера из казачьей бригады «Дон» с позывным «Рахматулла», на Кинбурнской косе в Херсонской области все чаще попадаются именно такие. «Наши бойцы сбивают большие сельскохозяйственные коптеры ВСУ. Они у нас здесь называются „корова“, „Баба-яга“, „ведьма“. Они используются для сброса крупнокалиберных мин и авиабомб, загружаются по две-три-четыре штуки. <…> Мы их сбиваем», — пояснил боец в интервью РИА Новости. Ранее в Минобороны Украины отмечали, что Киеву не хватает западного вооружения для борьбы с российскими дронами. Один из последних беспилотников турецкого производства Bayraktar был сбит на Кинбурнской косе 19 июля. Об этом доложил замкомандира казачьей бригады «Дон» с позывным «Кум». Также украинское командование жаловалось, что не может закупать китайские дроны, чтобы не испортить отношения с США. На Украине началось строительство турецкого завода по производству дронов Bayraktar, которые в России называют мишенью «для начинающих».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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