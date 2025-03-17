В Петербурге завершили важный этап строительства Большого Смоленского моста

В Петербурге был завершен значительный этап работ по строительству Большого Смоленского моста: бетонирование ростверка пятой опоры, что является ключевым моментом для дальнейшего монтажа разводного пролета моста. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
«Эта переправа очень важна для оптимизации маршрутов автомобильного и общественного транспорта в обход исторического центра. Строительство моста идет с опережением графика. Движение по нему планируем открыть в 2027 году», — сказал Александр Беглов на сайте Смольного. В рамках проекта предусмотрено строительство трех крупных транспортных развязок, которые обеспечат бесперебойное движение по новой магистрали.
Мост будет оборудован шестью полосами для автомобилей и двумя полосами для трамвайного движения, а также тротуарами и велодорожкой. Разводной пролет моста позволит судоходству свободно проходить по Неве, что крайне важно для поддержания навигационной доступности реки. Общая длина моста составит 1,6 километра, а высота центральной части в сведенном положении достигнет 15 метров.
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