17 марта 2025

В Петербурге завершили важный этап строительства Большого Смоленского моста

Строительство Большого Смоленского моста в Петербурге идет с опережением графика
© Служба новостей «URA.RU»
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Разводной пролет моста позволит судоходству свободно проходить по Неве
Разводной пролет моста позволит судоходству свободно проходить по Неве Фото:

В Петербурге был завершен значительный этап работ по строительству Большого Смоленского моста: бетонирование ростверка пятой опоры, что является ключевым моментом для дальнейшего монтажа разводного пролета моста. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Эта переправа очень важна для оптимизации маршрутов автомобильного и общественного транспорта в обход исторического центра. Строительство моста идет с опережением графика. Движение по нему планируем открыть в 2027 году», — сказал Александр Беглов на сайте Смольного. В рамках проекта предусмотрено строительство трех крупных транспортных развязок, которые обеспечат бесперебойное движение по новой магистрали.

Мост будет оборудован шестью полосами для автомобилей и двумя полосами для трамвайного движения, а также тротуарами и велодорожкой. Разводной пролет моста позволит судоходству свободно проходить по Неве, что крайне важно для поддержания навигационной доступности реки. Общая длина моста составит 1,6 километра, а высота центральной части в сведенном положении достигнет 15 метров.

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В Петербурге был завершен значительный этап работ по строительству Большого Смоленского моста: бетонирование ростверка пятой опоры, что является ключевым моментом для дальнейшего монтажа разводного пролета моста. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. «Эта переправа очень важна для оптимизации маршрутов автомобильного и общественного транспорта в обход исторического центра. Строительство моста идет с опережением графика. Движение по нему планируем открыть в 2027 году», — сказал Александр Беглов на сайте Смольного. В рамках проекта предусмотрено строительство трех крупных транспортных развязок, которые обеспечат бесперебойное движение по новой магистрали. Мост будет оборудован шестью полосами для автомобилей и двумя полосами для трамвайного движения, а также тротуарами и велодорожкой. Разводной пролет моста позволит судоходству свободно проходить по Неве, что крайне важно для поддержания навигационной доступности реки. Общая длина моста составит 1,6 километра, а высота центральной части в сведенном положении достигнет 15 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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