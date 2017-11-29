Отличившийся в Сирии уральский генерал возглавил военную авиацию России

03:38 29 ноября 2017 0

Сергей Суровикин командовал группировкой Вооружённых Сил России в Сирии Фото: arms-expo.ru

Генерал-полковник Сергей Суровикин, который возглавлял российские войска в Сирии в 2016 году, назначен главнокомандующим Воздушно-космических сил России. Нынешний главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев перешел на работу в Совет Федерации.

Соответствующий указ за подписью главы государства Владимира Путина опубликован на сайте газеты Минобороны «Красная звезда».

«Именно под командованием генерал-полковника Сергея Суровикина российская группировка войск в Сирии во взаимодействии с сирийскими вооружёнными силами достигла максимальных успехов в борьбе с международным терроризмом, почти уничтожив его оплот в этой арабской республике», — отмечает издание.

Уроженец Новосибирска окончил Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. За свою карьеру Суровкин командовал 42-й гвардейской дивизией, дислоцированной в Чечне; был начальником главного оперативного управления Генштаба, штаба Приволжско-Уральского, а впоследствии Центрального военных округов. О его назначении на должность главнокомандующего ВКС России стало известно еще в конце сентября.

Накануне Уроженец Тюменской области, экс-командующий российскими войсками в Сирии, замначальника Генштаба РФ генерал-полковник Александр Журавлев возглавил Восточный военный округ.