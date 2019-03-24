Бывшая подруга рэпера Тимати, тюменская модель Алена Шишкова примерила образ куклы Барби. Соответствующие фотографии девушка опубликовала на своей странице в Instagram. Пользователи соцсети восхитились тем, как модель похожа на известную куклу.
Алена не оставила под снимками послания, только поставила два хэштега #barbie и #life. На первых двух фотографиях Шишкова стоит в декорациях, имитирующих коробку знаменитой куклы. На других сидит на диване, поднеся к уху трубку розового телефона.
«Такая стройная и статная, настоящая Барби, всё в фигуре идеально!» — написала _usa_is_love. «Как две капли воды» — отметил alexalonezaitseff. «Я подумала, реально маленькую кукольную твою копию сделали», — удивилась esmeraldatsareva.