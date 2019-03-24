Экс-подруга Тимати восхитила подписчиков образом куклы Барби. ФОТО

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 20:40
Размер текста
-
17
+
Модель примерила образ куклыФОТО: Алена Шишкова, Instagram

Бывшая подруга рэпера Тимати, тюменская модель Алена Шишкова примерила образ куклы Барби. Соответствующие фотографии девушка опубликовала на своей странице в Instagram. Пользователи соцсети восхитились тем, как модель похожа на известную куклу.

Алена не оставила под снимками послания, только поставила два хэштега #barbie и #life. На первых двух фотографиях Шишкова стоит в декорациях, имитирующих коробку знаменитой куклы. На других сидит на диване, поднеся к уху трубку розового телефона.

«Такая стройная и статная, настоящая Барби, всё в фигуре идеально!» — написала _usa_is_love. «Как две капли воды» — отметил alexalonezaitseff. «Я подумала, реально маленькую кукольную твою копию сделали», — удивилась esmeraldatsareva.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...