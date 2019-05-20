Преступники украли из дома потерпевшего ноутбук и 100 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Московская полиция раскрыла убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Одного из подозреваемых задержали.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что Некрасов был убит намеренно, сообщает газета «Московский комсомолец». В данный момент установлены два подозреваемых — это 21-летние жители Перми. Одного из них задержали. По данным правоохранителей, после расправы над Некрасовым преступники похитили из квартиры вещи погибшего, ноутбук и 100 рублей.

Ранее сообщалось, что причиной смерти помощника прокурора могла стать неосторожность во время БДСМ-игр. Тело Некрасова было покрыто синяками, во рту у него был галстук, а рядом находились БДСМ-приспособления.