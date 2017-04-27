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Сын уральского чиновника задержан при сбыте наркотиков 7. Холманских отчитал вице-губернатора

Холманских отчитал вице-губернатора 8. У экс-прокурора региона нашли полмиллиарда рублей 15:17 27 апреля 2017 12 «Навальному, видимо, не поступил заказ». Политологи объяснили, почему оппозиционер игнорирует тему сноса хрущевок в Москве Алексей Навальный пока не спешит присоединяться к поддержке протестующих против сноса хрущевок в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оппозиционер Алексей Навальный игнорирует тему сноса хрущевок в Москве, поскольку не имеет мотивации для вмешательства в ситуацию. Опрошенные «URA.RU» политологи не исключили, что Навальный не получил соответствующего заказа от своих покровителей. Между тем программа реновации в российской столице продолжает будоражить москвичей. Снести хрущевки в Москве и построить на их месте новые дома президент поручил мэру столицы в феврале 2017 года. В течение ближайших 20 лет в мегаполисе планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн квадратных метров. По предварительным оценкам стоимость программы составит 3-3,5 трлн руб. Политолог Калачев не исключает, что у Навального просто нет мотивации присоединяться к протесту в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Накануне, 26 апреля, президент Владимир Путин заявил, что расселение жителей пятиэтажек в Москве не должно нарушать права граждан. «Безусловно, это должно быть сделано таким способом и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан — прежде всего право на собственность», — сказал глава государства. Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил «URA.RU»: «Молчание Навального подтверждает, что он инструмент внутриэлитных разборок». «Возможно, у него просто нет мотивации», — предположил собеседник агентства. Он также не исключил, что, возможно, Навальный просто ждет нужного часа, когда станет ясно, насколько массовым может оказаться протест. По мнению политолога Максима Жарова, «Навальный является одноразовым игроком». «Он играет партии по спецзаказу своих заказчиков. В этом случае, по всей видимости, соответствующего заказа не поступило, поэтому он и молчит», — предположил в разговоре с «URA.RU» Жаров. Он также выразил сомнение в том, что ФБК сейчас займется расследованием того, кто стоит за программой реновации в российской столице. «Ясно, что в эту программу вовлечены определенные девелоперы и банки. Но заниматься расследованием ФБК, вероятно, будет только в том случае, если последует указание от заказчика», — добавил Жаров. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев предположил, что Навальный «не чувствует регионального разреза этой проблемы». «В Москве ведь проблемы как таковой пока нет — еще никого не выселяют, не ущемляют в правах. А регионы очень раздражены и возмущены. Люди там смотрят на происходящее в Москве и говорят: вы бы лучше у нас сначала бараки снесли, прежде чем в столице хрущевки ломать. Но Навальный, будучи снобом и не являясь человеком с лопатой, далек от всего этого», — пояснил «URA.RU» Журавлев. Он полагает, что оппозиционер наблюдает за происходящим в российской столице. Однако пока не видит повода вмешиваться в ситуацию, «поскольку проблемы может и не случиться». Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с «URA.RU» перечисляет несколько версий такого поведения оппозиционера. «Во-первых, после того, как Навальный собрал митинги во многих городах страны, возможно, он решил, что вопрос реновации жилья в Москве достаточно локальный и касается только жителей столицы. То есть он мог просто недооценить возможный масштаб протестных настроений, и в этом случае это, конечно, его серьезная ошибка», — пояснил Иванов. Во-вторых, по его словам, в этом вопросе нет единства, как, например, при протесте дальнобойщиков против системы «Платон». В регионах многие люди мечтают о жизни в хрущевках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Поэтому в данном случае Навальный, поддержав протестующих, автоматически станет „врагом“ тех москвичей, которые хотят поменять свое жилье на более просторное и благоустроенное — а это около 1,5 млн. человек. В-третьих, за этой историей о сносе пятиэтажек стоят очень серьезные деньги, затронуты интересы крупнейших застройщиков и инвесторов. То есть протест Навального в этом случае будет направлен не столько против московских властей, сколько против крупного бизнеса, который ему этого не простит. Такой протест может даже стоить Навальному его политической карьеры, поскольку влияние строительного бизнеса в России очень сильно», — сказал собеседник «URA.RU». Он также не исключил, что Навальный выжидает, когда ситуация достигнет «точки кипения»: будут опубликованы списки домов под снос и начнутся локальные митинги, после чего он и сможет возглавить протесты в городе. По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, Навальный «не генерирует темы, а использует энергетику уже существующих». «Видимо, в данном случае он не хочет брать на себя ответственность за результат», — предположил Виноградов. Однако он не исключил, что оппозиционер включится в тему хрущевок позднее: «Навальный будет использовать те карты, которые ему идут в руки». Михаил Белый © Служба новостей «URA.Ru» {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий