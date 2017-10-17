Курганские и тюменские энергетики готовы в зиме

13:29 17 октября 2017 0

Все оборудование прошло тщательную проверку Фото: пресс-служба энергетической компании

Энергетики ПАО «СУЭНКО» завершили комплекс работ по подготовке электросетей к зиме в Курганской и на юге Тюменской областей. Все филиалы компании получили локальные паспорта готовности на 2017—2018 годы.

За время подготовки к ОЗП СУЭНКО провела капитальный ремонт подстанций 35-110 кВ — 40 шт., ТП/РП 6-10/0,4 кВ (трансформаторных подстанций и распределительных пунктов) — 737 шт. и 3205 км кабельных и воздушных линий электропередачи на территории всех филиалов. В первую очередь уделили внимание оборудованию, осуществляющему электроснабжение социально значимых объектов.

Выполнен комплекс работ на ТП-225 для обеспечения электроэнергией интерната и школы-интерната №1 в Шадринске, и ТП-311-у, от которой зависит надежность электроснабжения поселка Каргаполье. Также отремонтировали воздушные линии 10 кВ, подающие электроэнергию в детский сад, дом культуры, школы, теплопункт в Катайске и поликлиники, школы и городскую котельную в Далматово.

В Тобольске СУЭНКО проводила ремонт кабельных линий 0,4 кВ, соединяющих ТП-151 с главным корпусом «Тобольской больницы ФГБУЗ Западно-сибирского медицинского центра Федерального медико-биологического агентства России» в микрорайоне Иртышский.

В июне 2017 года на территории Курганской области: в Варгашинском, Лебяжьевском и Мокроусовском районах — ураганный ветер, дождь и град привели к катастрофическим повреждениям сети 0,4-10 кВ. Сегодня система энергоснабжения готова к зиме, все повреждения устранены.

После шквального ветра в Ишиме были восстановлены воздушные линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-42, питающей канализационную насосную станцию.

Технологически сложные работы занимают основную часть времени, но без повышения квалификации персонала их не выполнить. Протиаварийные тренировки и обучение в течение года позволяют обеспечить высокий уровень оперативного взаимодействия в экстренных ситуациях. В 2017 году более 400 специалистов СУЭНКО прошли обучение по пожарной, промышленной безопасности и охране труда. Было проведено 612 противоаварийных тренировок с участием оперативного и руководящего состава во всех эксплуатационных зонах компании.

В результате проделанной работы определен и укомплектован аварийный запас материалов для своевременного устранения технологических нарушений. Проверена готовность 21 резервного источника снабжения электроэнергии мощностью более 30 кВт и организовано хранение аварийного запаса в специализированных отведенных местах филиалов и районных электрических сетях.

Директор ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин подчеркнул: «Подготовка к зиме — масштабная работа. В 2017 году объемы увеличились в несколько раз. Летние ураганы в Курганской и Тюменской областях серьезно повредили электрооборудование. Сотрудники проявили настоящий профессионализм и в минимальные сроки устранили все повреждения, поэтому ситуация не помешала СУЭНКО подготовиться к зиме в срок». 1 ноября компания готова принять комиссию с участием представителя министерства энергетики для получения общего паспорта готовности.