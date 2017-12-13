09:00 13 декабря 2017 0

На Урале вышло досье на первых лиц региона. В нем все — начиная от подробностей жизни до истории капиталов элиты. Фото: Антон Белицкий © URA.RU

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Сегодня 13 декабря. Главное за ночь:

Сегодня рассекретят досье на первых лиц Урала и тайны их состояний. В нем много интересного, например, как строились капиталы бизнесмена Павла Федулева и к чему привел конфликт Эдуарда Росселя и администрации Свердловской области. На «URA.RU» — эксклюзивные страницы книги.

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