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13 декабря 2017
12 декабря 2017
09:00  13 декабря 2017 0

Досье на первых лиц Урала, квоты на вино, iPhone для Путина. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Дни Свердловской области в Совете Федерации. День 2. Москва, куйвашев евгений, чернецкий аркадий, петров александр, устинов, беседин андрей
На Урале вышло досье на первых лиц региона. В нем все — начиная от подробностей жизни до истории капиталов элиты.Фото: Антон Белицкий © URA.RU

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Сегодня 13 декабря. Главное за ночь:

Сегодня рассекретят досье на первых лиц Урала и тайны их состояний. В нем много интересного, например, как строились капиталы бизнесмена Павла Федулева и к чему привел конфликт Эдуарда Росселя и администрации Свердловской области. На «URA.RU» — эксклюзивные страницы книги.

Перед выборами президента вышла книга «Путин. Наши ценности». В ней политолог Алексей Чадаев подвел итоги последних 10 лет российской политики и рассказал о том, почему в РФ не получилось «цветных революций», бабушки сидят в «Одноклассниках», а школьники выходят на митинги к Навальному.

В России вводят квоты на вино. Минсельхоз хочет спасти русского производителя и планирует заменить зарубежную продукцию отечественной.

«МЧС — это не мед». Генерал Сергей Диденко назвал «проституткой» спасателя, обратившегося к Путину.

Курганские учителя пожаловались на невыносимые условия работы, а представители власти предпочли оправдываться и сбежать.

В поддержку Владимира Путина выпустили новый iPhone X. Мобильный телефон от компании Caviar с триколором и крокодиловой кожей.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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