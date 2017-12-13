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Сегодня 13 декабря. Главное за ночь:
Сегодня рассекретят досье на первых лиц Урала и тайны их состояний. В нем много интересного, например, как строились капиталы бизнесмена Павла Федулева и к чему привел конфликт Эдуарда Росселя и администрации Свердловской области. На «URA.RU» — эксклюзивные страницы книги.
Перед выборами президента вышла книга «Путин. Наши ценности». В ней политолог Алексей Чадаев подвел итоги последних 10 лет российской политики и рассказал о том, почему в РФ не получилось «цветных революций», бабушки сидят в «Одноклассниках», а школьники выходят на митинги к Навальному.
В России вводят квоты на вино. Минсельхоз хочет спасти русского производителя и планирует заменить зарубежную продукцию отечественной.
«МЧС — это не мед». Генерал Сергей Диденко назвал «проституткой» спасателя, обратившегося к Путину.
Курганские учителя пожаловались на невыносимые условия работы, а представители власти предпочли оправдываться и сбежать.
В поддержку Владимира Путина выпустили новый iPhone X. Мобильный телефон от компании Caviar с триколором и крокодиловой кожей.