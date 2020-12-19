Ройзман раскрыл планы Макаревича в Екатеринбурге

Андрей Макаревич подарил Евгению Ройзману новую пластинку «Машины времени» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певец, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич приезжал в Екатеринбург, чтобы подарить пластинку с новым музыкальным альбомом экс-мэру города Евгению Ройзману. Об этом рассказал сам политик во время разговора с журналистом URA.RU.

«Привез последний альбом „В метре“, настоящая „Машина Времени“», — рассказал Ройзман. Политик подчеркнул, что альбом ему понравился. Релиз пластинки состоялся 6 ноября 2020 года.

Также бывший глава Екатеринбурга рассказал, что договорился с Макаревичем в ближайшее время посетить экскурсию в Челябинской области. Они планируют отправиться на гору Карабаш.

Ранее сообщалось, что Макаревич приезжал в Екатеринбург, чтобы провести закрытый концерт в ресторане Gavi. Предположительно мероприятие было организовано в честь 50-летия бизнесмена Олега Флеганова. На концерте присутствовали некоторые свердловские випы. Они рассказали, что все, у кого не было антител к коронавирусу, присутствовали в масках.