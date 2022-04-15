Дом офицеров ЦВО оштрафовали из-за отсутствия знаний у работников

15 апреля 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Руководству ОДО предписано устранить пробелы в знаниях по охране труда у сотрудников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге Дом офицеров Центрального военного округа (ЦВО) оштрафовали на 100 тысяч рублей. Такое наказание вынесла Государственная инспекция труда в Свердловской области за то, что сотрудники учреждения не прошли обучение и проверку знаний по охране труда. Копия постановления имеется в распоряжении URA.RU. Из документа следует, что во время внеплановой проверки, прошедшей в феврале, выяснилось, что 18 сотрудников Дома офицеров не прошли обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. Претензии инспекции касались как некоторых руководителей, так и рядовых сотрудников — уборщиков, программиста, музейного смотрителя и артистов-вокалистов. Водитель и осветитель учреждения были отстранены от работы из-за отсутствия периодического медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования. В результате инспекция постановила оштрафовать ФБГУ культуры и искусства «Дом офицеров Центрального военного округа» Минобороны России на 100 тысяч рублей. Копия постановления была вручена врио начальника ОДО Сергею Конову. URA.RU обратилось за комментарием к руководителю Дома офицеров, но Сергей Конов не ответил на вопрос. Дозвониться по сотовым и рабочим телефонам до пресс-службы ЦВО не удалось. Туда был отправлен письменный запрос, ответ на который на момент публикации не поступил. Ранее Свердловское управление госохраны объектов культурного наследия через суд потребовало от Дома офицеров отремонтировать здание. Ведомство заявило, что объект находится в ненадлежащем состоянии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге Дом офицеров Центрального военного округа (ЦВО) оштрафовали на 100 тысяч рублей. Такое наказание вынесла Государственная инспекция труда в Свердловской области за то, что сотрудники учреждения не прошли обучение и проверку знаний по охране труда. Копия постановления имеется в распоряжении URA.RU. Из документа следует, что во время внеплановой проверки, прошедшей в феврале, выяснилось, что 18 сотрудников Дома офицеров не прошли обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. Претензии инспекции касались как некоторых руководителей, так и рядовых сотрудников — уборщиков, программиста, музейного смотрителя и артистов-вокалистов. Водитель и осветитель учреждения были отстранены от работы из-за отсутствия периодического медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования. В результате инспекция постановила оштрафовать ФБГУ культуры и искусства «Дом офицеров Центрального военного округа» Минобороны России на 100 тысяч рублей. Копия постановления была вручена врио начальника ОДО Сергею Конову. URA.RU обратилось за комментарием к руководителю Дома офицеров, но Сергей Конов не ответил на вопрос. Дозвониться по сотовым и рабочим телефонам до пресс-службы ЦВО не удалось. Туда был отправлен письменный запрос, ответ на который на момент публикации не поступил. Ранее Свердловское управление госохраны объектов культурного наследия через суд потребовало от Дома офицеров отремонтировать здание. Ведомство заявило, что объект находится в ненадлежащем состоянии.