Екатеринбург получил первый «аванс» от организаторов Универсиады-2023

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 19:02
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, памятник кирову, город екатеринбург, проспект ленина
Окончательное решение о проведении в городе Универсиады примут в июлеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Екатеринбург имеет хорошие шансы на то, чтобы принять Универсиаду в 2023 году. Позитивную оценку городу дал президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин.

«Екатеринбург имеет очень хорошие возможности, особенно учитывая опыт Казани и Красноярска», — цитирует Матыцина портал RT. Он отметил, что город официально имеет статус города — кандидата на проведение студенческих игр через четыре года. «Мы работаем совместно с заявочным комитетом. Решение будет принято 2 июля в Неаполе на заседании исполнительного комитета FISU», — сказал Матыцин.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил ответственных за подготовку города к универсиаде — ими стали первый вице-губернатор Алексей Орлов (руководитель рабочей группы) и глава Екатеринбурга Александр Высокинский (заместитель руководителя рабочей группы). В июне в Екатеринбург приедет оценочная комиссия, которая проверит готовность города к масштабному спортивному событию.

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