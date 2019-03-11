Окончательное решение о проведении в городе Универсиады примут в июле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Екатеринбург имеет хорошие шансы на то, чтобы принять Универсиаду в 2023 году. Позитивную оценку городу дал президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин.

«Екатеринбург имеет очень хорошие возможности, особенно учитывая опыт Казани и Красноярска», — цитирует Матыцина портал RT. Он отметил, что город официально имеет статус города — кандидата на проведение студенческих игр через четыре года. «Мы работаем совместно с заявочным комитетом. Решение будет принято 2 июля в Неаполе на заседании исполнительного комитета FISU», — сказал Матыцин.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил ответственных за подготовку города к универсиаде — ими стали первый вице-губернатор Алексей Орлов (руководитель рабочей группы) и глава Екатеринбурга Александр Высокинский (заместитель руководителя рабочей группы). В июне в Екатеринбург приедет оценочная комиссия, которая проверит готовность города к масштабному спортивному событию.