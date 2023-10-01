Курганские аферисты используют в качестве курьеров жителей соседних регионов

Шадринские (Курганская область) оперативники задержали жителя Челябинской области, который забрал у курганской пенсионерки 240 тысяч рублей. Женщину обманули телефонные мошенники, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Ранее полицейские задержали жителя Тюмени, который, также являлся курьером аферистов.
«Оперативники межмуниципального отдела МВД России „Шадринский“ при взаимодействии с коллегами из соседнего региона задержали подозреваемого из Челябинской области. Было установлено, что злоумышленник через мессенджер нашел „объявление о работе“. Гражданину обещали стабильный доход за несложную работу. Он получал от неустановленных лиц указания — забирать по указанным адресам денежные средства и переводить их на электронные счета. Часть денег курьер оставлял себе», — написано на сайте ведомства.
В отношении жителя Челябинской области возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы на срок до пяти лет.
В конце сентября курганские полицейские задержали еще одного курьера телефонных мошенников, им оказался житель Тюмени. Он незаконно забрал деньги у пенсионерки и покинул регион, после чего был задержан.
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