Курганские аферисты используют в качестве курьеров жителей соседних регионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смартфонs iPhone 11. Иллюстрации. Екатеринбург, телефон, смартфон, айфон, iphone, apple, айфон11, iphone11
Мошенники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов Фото:

Шадринские (Курганская область) оперативники задержали жителя Челябинской области, который забрал у курганской пенсионерки 240 тысяч рублей. Женщину обманули телефонные мошенники, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Ранее полицейские задержали жителя Тюмени, который, также являлся курьером аферистов.

«Оперативники межмуниципального отдела МВД России „Шадринский“ при взаимодействии с коллегами из соседнего региона задержали подозреваемого из Челябинской области. Было установлено, что злоумышленник через мессенджер нашел „объявление о работе“. Гражданину обещали стабильный доход за несложную работу. Он получал от неустановленных лиц указания — забирать по указанным адресам денежные средства и переводить их на электронные счета. Часть денег курьер оставлял себе», — написано на сайте ведомства.

В отношении жителя Челябинской области возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы на срок до пяти лет.

В конце сентября курганские полицейские задержали еще одного курьера телефонных мошенников, им оказался житель Тюмени. Он незаконно забрал деньги у пенсионерки и покинул регион, после чего был задержан.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шадринские (Курганская область) оперативники задержали жителя Челябинской области, который забрал у курганской пенсионерки 240 тысяч рублей. Женщину обманули телефонные мошенники, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Ранее полицейские задержали жителя Тюмени, который, также являлся курьером аферистов. «Оперативники межмуниципального отдела МВД России „Шадринский“ при взаимодействии с коллегами из соседнего региона задержали подозреваемого из Челябинской области. Было установлено, что злоумышленник через мессенджер нашел „объявление о работе“. Гражданину обещали стабильный доход за несложную работу. Он получал от неустановленных лиц указания — забирать по указанным адресам денежные средства и переводить их на электронные счета. Часть денег курьер оставлял себе», — написано на сайте ведомства. В отношении жителя Челябинской области возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы на срок до пяти лет. В конце сентября курганские полицейские задержали еще одного курьера телефонных мошенников, им оказался житель Тюмени. Он незаконно забрал деньги у пенсионерки и покинул регион, после чего был задержан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...