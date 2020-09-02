Стало известно, когда пройдет прощание с Крапивиным

Проститься с писателем могут прийти все желающие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Названо время прощания с екатеринбургским писателем Владиславом Крапивиным, которое пройдет 3 сентября. Об этом сообщила на своей странице в Instagram внучка писателя Дарья Крапивина.

«С 11.30 до 13.00 в храме на Крови состоится прощание. Вы можете прийти в храм, независимо от вероисповедания. С 13.00 начнется панихида и отпевание. В 14.00 четыре автобуса перевезут желающих на Широкореченское кладбище, где состоится захоронение», — написала Крапивина. Ранее URA.RU писало, проститься с выдающимся детским писателем собирается прийти губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Редакция сообщала, что писателя госпитализировали с подозрением на инсульт в конце июля. Позднее врачи заподозрили у него и коронавирус, но тогда он не подтвердился. 7 августа Крапивина выписали, хотя писатель чувствовал себя очень плохо. После разразившегося скандала 12 августа к Крапивину приехали врачи и приняли решение о срочной госпитализации. Его прооперировали в ОКБ № 1. За день до смерти Крапивин просил, чтобы его выписали домой и жаловался, что устал от больницы. Его невестка Лариса рассказала агентству, что врачи подтвердили у писателя коронавирус, который спровоцировал осложнение старых болезней: диабет, сердце и перенесенные на ногах инсульты.