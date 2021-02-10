В ночь с 10 на 11 февраля в Челябинской и Курганской области похолодает до минус 36 градусов. Об этом сообщили URA.RU в Управлении федеральных автодорог «Южный Урал».
«По прогнозам синоптиков, в ночь с 10 на 11 февраля местами при прояснении ожидается низкая температура воздуха до -36°. Просим автомобилистов учесть это при подготовке к поездкам, соблюдать скоростной режим и дистанцию, соответствующую погодным условиям», — добавили в ведомстве.
Там также сообщили URA.RU, что на курганских и челябинских участках трасс федерального значения ведется круглосуточное дежурство. «В любой момент мы готовы прийти на помощь водителям, попавшим в сложную ситуацию: отбуксировать технику с проезжей части, доставить людей в безопасное место на период ожидания техпомощи. Также в Челябинской и Курганской областях
Ране глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал аномальный холод Свердловской области. Ожидается, что температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже нормы, а по ночам морозы достигнут минус 30-35 градусов. Также, по словам Вильфанда, в России увеличивается высота снежного покрова, из-за чего не будет ранней весны
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