В Челябинской и Курганской области резко похолодает. В регионах готовят пункты обогрева и питания

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Февральские морозы. Сургут, зима, дорога, мороз, холод
Челябинцев и курганцев предупредили о почти 40-градусном морозе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ночь с 10 на 11 февраля в Челябинской и Курганской области похолодает до минус 36 градусов. Об этом сообщили URA.RU в Управлении федеральных автодорог «Южный Урал».

«По прогнозам синоптиков, в ночь с 10 на 11 февраля местами при прояснении ожидается низкая температура воздуха до -36°. Просим автомобилистов учесть это при подготовке к поездкам, соблюдать скоростной режим и дистанцию, соответствующую погодным условиям», — добавили в ведомстве.

Там также сообщили URA.RU, что на курганских и челябинских участках трасс федерального значения ведется круглосуточное дежурство. «В любой момент мы готовы прийти на помощь водителям, попавшим в сложную ситуацию: отбуксировать технику с проезжей части, доставить людей в безопасное место на период ожидания техпомощи. Также в Челябинской и Курганской областях действуют пункты обогрева и питания», — сообщили URA.RU в ФКУ «Южный Урал».

Ране глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал аномальный холод Свердловской области. Ожидается, что температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже нормы, а по ночам морозы достигнут минус 30-35 градусов. Также, по словам Вильфанда, в России увеличивается высота снежного покрова, из-за чего не будет ранней весны

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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