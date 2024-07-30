Пермский врач рассказал о сложностях работы в больнице Северодонецка

Пермские врачи работали в больнице Северодонецка без воды и света
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские врачи помогали северодонецким коллегам спасать пациентов в непростых условиях
Пермские врачи помогали северодонецким коллегам спасать пациентов в непростых условиях Фото:

Бригаде пермских врачей, которые работали в больнице Северодонецка (ЛНР), приходилось спасать пациентов в условиях отсутствия воды и света. Об этом рассказал анестезиолог-реаниматолог Олег Георгиев, который находится в медучреждении республиканского минздрава с августа 2022 года работает. Слова медика приводит администрация Северодонецка в своем официальном аккаунте в Telegram.

«Город был разрушен. Не было ни света, ни воды. Связи до сих пор нет. Электроэнергию получали за счет генератора, которые работали по несколько часов в день. За это время мы успевали набрать воду для больных, которые находились в отделении реанимации», — рассказал Георгиев.

Врач также отметил, что Пермский край активно участвовал в строительстве и восстановлении энергоструктуры и жилищного комплекса Северодонецка. Благодаря этому больница обеспечена электроснабжением круглосуточно. Сейчас медучреждение укомплектовано необходимой медицинской техникой, в штате больницы есть все медицинские специалисты.

URA.RU писало, что с августа 2022 года в Северодонецке отработало несколько бригад медиков. Главный врач Осинской ЦРБ Андрей Котомин, возглавлявший в ЛНР многопрофильную больницу, удостоен награды от главы Республики Леонида Пасечника.

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Бригаде пермских врачей, которые работали в больнице Северодонецка (ЛНР), приходилось спасать пациентов в условиях отсутствия воды и света. Об этом рассказал анестезиолог-реаниматолог Олег Георгиев, который находится в медучреждении республиканского минздрава с августа 2022 года работает. Слова медика приводит администрация Северодонецка в своем официальном аккаунте в Telegram. «Город был разрушен. Не было ни света, ни воды. Связи до сих пор нет. Электроэнергию получали за счет генератора, которые работали по несколько часов в день. За это время мы успевали набрать воду для больных, которые находились в отделении реанимации», — рассказал Георгиев. Врач также отметил, что Пермский край активно участвовал в строительстве и восстановлении энергоструктуры и жилищного комплекса Северодонецка. Благодаря этому больница обеспечена электроснабжением круглосуточно. Сейчас медучреждение укомплектовано необходимой медицинской техникой, в штате больницы есть все медицинские специалисты. URA.RU писало, что с августа 2022 года в Северодонецке отработало несколько бригад медиков. Главный врач Осинской ЦРБ Андрей Котомин, возглавлявший в ЛНР многопрофильную больницу, удостоен награды от главы Республики Леонида Пасечника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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