Курганцам продают голландскую картошку из Тюмени и Екатеринбурга

20 апреля 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

Курганцам продают голландский и немецкий картофель по 120-170 рублей за килограмм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Жителям Кургана продают семенной картофель из Тюмени и Екатеринбурга. Дачникам предлагают голландские и немецкие сорта от 120 рублей за килограмм. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в одном из садоводческих магазинов. «В основном мы привозим на продажу семенной картофель из Тюмени. Несколько сортов заказываем также в Екатеринбурге. С курганскими поставщиками не работаем. Из немецкой селекции есть: „Зекура“, „Гала“, „Легенда“, „Браво“. Из голландской: „Ред Скарлет“, „Лидер“, „Импала“, „Мишка“, „Триумф“. Семенной картофель продаем от 120 до 170 рублей за килограмм», — рассказал предприниматель. Бизнесмен пояснил, что покупателей не пугают высокие цены. Берут абсолютно все сорта. Те, кто приобретает продукцию, довольны результатом. «Были люди, которые отказывались, потом брали у бабушек, но у них ничего не выросло. Поэтому к нам всегда возвращаются», — отметил предприниматель. При этом на Avito курганцам предлагают семенной картофель во много раз дешевле. Так, голландский продают по 40 рублей за килограмм. Картофель сорта «Гала» продают по 40-45 рублей. «Проверенный сорт. Выращиваем уже не первый год. Клубни средних размеров, ровные, без гнили и трещин. В одном гнезде от 20 до 35 картофелин. Очень хорошо хранится. В наличии 10 килограмм. Успевайте», — пишет на сайте пользователь Тимофей. Дороже всего на Avito продают сорт «Ред Скарлет» — по 150 рублей. «Семенной картофель сорта Ред Скарлет — 150 рублей за килограмм. Продажа ящиками по пять килограмм. Доставка от двух ящиков бесплатно», — пишет продавец из Заозерного. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о бесплатной раздаче семенного картофеля тем, кто готов разрабатывать ранее заброшенные участки. По 100 килограммов в руки. На эти цели предусмотрено 40 тонн картофеля, заявлял Шумков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Жителям Кургана продают семенной картофель из Тюмени и Екатеринбурга. Дачникам предлагают голландские и немецкие сорта от 120 рублей за килограмм. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в одном из садоводческих магазинов. «В основном мы привозим на продажу семенной картофель из Тюмени. Несколько сортов заказываем также в Екатеринбурге. С курганскими поставщиками не работаем. Из немецкой селекции есть: „Зекура“, „Гала“, „Легенда“, „Браво“. Из голландской: „Ред Скарлет“, „Лидер“, „Импала“, „Мишка“, „Триумф“. Семенной картофель продаем от 120 до 170 рублей за килограмм», — рассказал предприниматель. Бизнесмен пояснил, что покупателей не пугают высокие цены. Берут абсолютно все сорта. Те, кто приобретает продукцию, довольны результатом. «Были люди, которые отказывались, потом брали у бабушек, но у них ничего не выросло. Поэтому к нам всегда возвращаются», — отметил предприниматель. При этом на Avito курганцам предлагают семенной картофель во много раз дешевле. Так, голландский продают по 40 рублей за килограмм. Картофель сорта «Гала» продают по 40-45 рублей. «Проверенный сорт. Выращиваем уже не первый год. Клубни средних размеров, ровные, без гнили и трещин. В одном гнезде от 20 до 35 картофелин. Очень хорошо хранится. В наличии 10 килограмм. Успевайте», — пишет на сайте пользователь Тимофей. Дороже всего на Avito продают сорт «Ред Скарлет» — по 150 рублей. «Семенной картофель сорта Ред Скарлет — 150 рублей за килограмм. Продажа ящиками по пять килограмм. Доставка от двух ящиков бесплатно», — пишет продавец из Заозерного. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о бесплатной раздаче семенного картофеля тем, кто готов разрабатывать ранее заброшенные участки. По 100 килограммов в руки. На эти цели предусмотрено 40 тонн картофеля, заявлял Шумков.