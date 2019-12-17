Пострадавшую в пожаре жительницу Ямала отправят в Югру

Эльвиру Байсултан повезут в ХМАО на реанимобиле Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Лечение пострадавшей в пожаре в Ноябрьске (ЯНАО) местной жительницы Эльвиры Байсултан продолжат в ХМАО. Как сообщили «URA.RU» в Ноябрьской городской больнице, как только состояние пациентки позволит, ее переведут в ожоговый центр в Пыть-Яхе.

В настоящее время Байсултан пришла в сознание, однако по-прежнему находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. «Вопрос о ее переводе в ближайший ожоговый центр в Пыть-Яхе уже решен, как только женщина сможет дышать самостоятельно, ее на реанимобиле доставят в Пыть-Ях», — рассказали представители НЦГБ.

Транспортировка по воздуху больной противопоказана, пояснили в больнице. По пути в Пыть-Ях пациентку будут сопровождать ноябрьские медики.

В городской администрации пояснили, что лечение в соседнем регионе будет проводиться бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования граждан. Мэрия держит ситуацию на контроле.

Пожар, в котором пострадала Байсултан, произошел в ночь на 1 декабря на улице СМП-744. В огне погибла семилетняя девочка, трое взрослых пострадали, одна из них — в тяжелом состоянии.