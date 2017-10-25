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25 октября 2017
12:11  25 октября 2017 0

Пермский журналист договорился о новом поединке с лжедесантником, избившем репортера НТВ

Четин вступился за своего коллегу с НТВфото: страница Четина в Facebook

Пермский журналист Роман Четин подписал новый контракт на бой с московским дебоширом Александром Орловым, который получил прозвище Колобок. Ранее их встреча не состоялась, потому что Орлов перед боем перебрал спиртного и попал в больницу.

Промоутер и спонсор поединка между журналистом и хулиганом, Артур Якобсон, специально приехал в Пермь, чтобы подписать контракт, пишет Kp.ru. Во вторник, 24 октября, стороны встретились в ресторане отеля «Полет». После часовых переговоров Четин поставил свою подпись в контракте. Дата боя пока не называется.

2 августа 2017 года, в День ВДВ, Александр Орлов напал на журналиста НТВ, когда тот вел прямой эфир из Парка Горького. Оказалось, что Орлов не имеет никакого отношения к десантным войскам. За своего коллегу вступился пермский журналист Роман Четин, и хулиган принял вызов. Бойцы несколько месяцев готовились к поединку, но прямо перед боем Колобок нарушил антиалкогольную кодировку и попал в больницу.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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