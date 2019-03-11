Кински попыталась понюхать серебряную розу Фото: Марина Горбунова

Немецкая актриса Настасья Кински получила в Ханты-Мансийске на кинофестивале «Дух огня» подарок от екатеринбургских ювелиров. Знаменитой актрисе преподнесли серебряную розу.

«Эта роза не серийное изделие — это точный слепок живого цветка, тонкая ручная работа. Кински была в восторге от подарка. Она даже по инерции попыталась понюхать цветок, так он похож на настоящий», — рассказали «URA.RU» уральские ювелиры, изготовившие розу.

Роза сделана из чистого серебра. Ее вес 108 граммов, длина 20 сантиметров. Настасья Кински стала в 2019 году приглашенным звездным гостем кинофестиваля. Настасья Кински — немецкая актриса. Кински является лауреатом премии «Золотой глобус» 1981 года и дважды лауреатом премии «Deutscher Filmpreis» 1975 и 1983 годов.