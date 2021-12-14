Фильм по сценарию пермячки номинирован на «Золотой глобус»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Телестудия РМК в БЦ Высоцкий. Екатеринбург, камера, видеокамера, студия, съемка, телевидение, телестудия, шоу
«Купе номер шесть» номинировано в категории «Лучший фильм не на английском языке» Фото:

Фильм «Купе номер шесть» поборется за победу в премии «Золотой глобус». Одним из его сценаристов является выпускница филфака Пермского государственного национального исследовательского университета Любовь Мульменко.

Картина, созданная совместно с Германией и Финляндией, передает атмосферу девяностых в России. «Лента основана на романе финской писательницы Росы Ликсом о путешествии на поезде Москва—Мурманск финской студентки Лоры и российского шахтера Лехи. Действие происходит в девяностые годы ХХ века», — сообщает 59.ru.

Фильм номинирован в категории «Лучший фильм не на английском языке». На сайте «Золотого глобуса» картину представляют три страны — Германия, Россия и Финляндия. Победители станут известны 9 января 2022 года.

Помимо этого, картину внесли в лонг-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм представляет Финляндия.

У «Купе…» уже есть награда — Гран-при основного конкурса 74-го Каннского кинофестиваля. Американское издание Variety в 2021 году назвало Любовь Мульменко российским талантом с большой перспективой в мировом кинематографе.

Американская премия «Золотой глобус» вручается по результатам голосования голливудских журналистов. Голливудская ассоциация иностранной прессы присуждает ее с 1944 года за кинофильмы и телевизионные картины. В этом году список номинаций озвучил рэпер Снуп Дог.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Фильм «Купе номер шесть» поборется за победу в премии «Золотой глобус». Одним из его сценаристов является выпускница филфака Пермского государственного национального исследовательского университета Любовь Мульменко. Картина, созданная совместно с Германией и Финляндией, передает атмосферу девяностых в России. «Лента основана на романе финской писательницы Росы Ликсом о путешествии на поезде Москва—Мурманск финской студентки Лоры и российского шахтера Лехи. Действие происходит в девяностые годы ХХ века», — сообщает 59.ru. Фильм номинирован в категории «Лучший фильм не на английском языке». На сайте «Золотого глобуса» картину представляют три страны — Германия, Россия и Финляндия. Победители станут известны 9 января 2022 года. Помимо этого, картину внесли в лонг-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм представляет Финляндия. У «Купе…» уже есть награда — Гран-при основного конкурса 74-го Каннского кинофестиваля. Американское издание Variety в 2021 году назвало Любовь Мульменко российским талантом с большой перспективой в мировом кинематографе. Американская премия «Золотой глобус» вручается по результатам голосования голливудских журналистов. Голливудская ассоциация иностранной прессы присуждает ее с 1944 года за кинофильмы и телевизионные картины. В этом году список номинаций озвучил рэпер Снуп Дог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...