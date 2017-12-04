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04 декабря 2017
15:17  04 декабря 2017 0

Запсибкомбанк разработал для клиентов новогодние спецпредложения

Открытие ледового городка. Екатеринбург, ледовый городок, люди, открытие, новый год
Запсибкомбанк разработал для своих клиентов специальные новогодние предложениеФото: Дарья Попова © URA.RU

Запсибкомбанк разработал для своих клиентов специальное новогоднее предложение — кредит без залогового обеспечения. По нему предпринимателю будет достаточно предоставить поручительство собственников бизнеса, чтобы получить средства на развитие бизнеса или пополнение оборотных средства.

«Предновогодняя пора — активное время, особенно для предпринимательского сообщества. Бизнесмены стремятся завершить текущие дела и сформировать основу для будущих проектов. Именно для таких клиентов, развивающих свой бизнес в любое время года, Запсибкомбанк разработал специальное новогоднее предложение», — рассказали в банке.

По данным исследований мнений предпринимательского сообщества, одним из главных стоп-факторов при получении кредитов малым и средним бизнесом является отсутствие залогового обеспечения. Именно поэтому для клиентов, регулярно проводящих операции по расчетному счету в ПАО «Запсибкомбанк», был разработан кредит «Новогодний».

«Максимальная сумма рассчитывается в зависимости от оборотов клиента по расчетному счету, а залоговое обеспечение — не требуется. А если у клиента есть положительная кредитная история, то банк предложит сниженную процентную ставку — что делает это предложение по настоящему «Новогодним». Развивайте свой бизнес в партнерстве с ПАО «Запсибкомбанк», — сказал директор дирекции корпоративного бизнеса «Запсибкомбанка» Оксана Седых.

Подробные условия кредита «Новогодний» уточняйте в любом отделении банка или закажите звонок кредитного специалиста.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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