Тюменскую порнозвезду позвали замуж

09 июня 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Тюменской порнозвезде предложили выйти замуж и переехать в Европу Фото: Александр Мамаев © URA.RU Гражданин Франции сделал предложение о замужестве тюменской порнозвезде Лоле Тейлор (Любови Бушуевой), когда она находилась в Париже. Об этом Тейлор рассказала в своем видеоблоге на Youtube. Ранее она неоднократно заявляла о том, что хочет выйти замуж и стать матерью. «Кстати говоря, меня замуж позвали, прямо на полном серьезе. Но я не могу выйти за него замуж. Так-то вроде бы и нормально все, все хорошо, но вы тоже меня поймите: как я перееду? У меня же [в Москве] кот, собака, змея, мышь, дом, в конце концов, четырехэтажный. Я же не могу все это бросить. А вообще, чисто теоретически, я бы хотела жить так: полгода здесь, полгода в Москве, но это не воплотить никак, к сожалению», — рассказала Тейлор в своем видеоблоге. При этом, ранее она неоднократно заявляла о том, что хочет выйти замуж и родить детей. Тейлор также признавалась, что на фоне проблем в личной жизни у нее появились признаки депрессии. Тюменская порнозвезда Лола Тейлор родилась в Ишиме. Некоторое время она жила в Свердловской области. Затем — переехала в Москву, где начала карьеру актрисы кино для взрослых. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Гражданин Франции сделал предложение о замужестве тюменской порнозвезде Лоле Тейлор (Любови Бушуевой), когда она находилась в Париже. Об этом Тейлор рассказала в своем видеоблоге на Youtube. Ранее она неоднократно заявляла о том, что хочет выйти замуж и стать матерью. «Кстати говоря, меня замуж позвали, прямо на полном серьезе. Но я не могу выйти за него замуж. Так-то вроде бы и нормально все, все хорошо, но вы тоже меня поймите: как я перееду? У меня же [в Москве] кот, собака, змея, мышь, дом, в конце концов, четырехэтажный. Я же не могу все это бросить. А вообще, чисто теоретически, я бы хотела жить так: полгода здесь, полгода в Москве, но это не воплотить никак, к сожалению», — рассказала Тейлор в своем видеоблоге. При этом, ранее она неоднократно заявляла о том, что хочет выйти замуж и родить детей. Тейлор также признавалась, что на фоне проблем в личной жизни у нее появились признаки депрессии. Тюменская порнозвезда Лола Тейлор родилась в Ишиме. Некоторое время она жила в Свердловской области. Затем — переехала в Москву, где начала карьеру актрисы кино для взрослых.