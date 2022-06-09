Тюменскую порнозвезду позвали замуж

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Тюменской порнозвезде предложили выйти замуж и переехать в Европу Фото:

Гражданин Франции сделал предложение о замужестве тюменской порнозвезде Лоле Тейлор (Любови Бушуевой), когда она находилась в Париже. Об этом Тейлор рассказала в своем видеоблоге на Youtube. Ранее она неоднократно заявляла о том, что хочет выйти замуж и стать матерью.

«Кстати говоря, меня замуж позвали, прямо на полном серьезе. Но я не могу выйти за него замуж. Так-то вроде бы и нормально все, все хорошо, но вы тоже меня поймите: как я перееду? У меня же [в Москве] кот, собака, змея, мышь, дом, в конце концов, четырехэтажный. Я же не могу все это бросить. А вообще, чисто теоретически, я бы хотела жить так: полгода здесь, полгода в Москве, но это не воплотить никак, к сожалению», — рассказала Тейлор в своем видеоблоге.

При этом, ранее она неоднократно заявляла о том, что хочет выйти замуж и родить детей. Тейлор также признавалась, что на фоне проблем в личной жизни у нее появились признаки депрессии.

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор родилась в Ишиме. Некоторое время она жила в Свердловской области. Затем — переехала в Москву, где начала карьеру актрисы кино для взрослых.

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Гражданин Франции сделал предложение о замужестве тюменской порнозвезде Лоле Тейлор (Любови Бушуевой), когда она находилась в Париже. Об этом Тейлор рассказала в своем видеоблоге на Youtube. Ранее она неоднократно заявляла о том, что хочет выйти замуж и стать матерью. «Кстати говоря, меня замуж позвали, прямо на полном серьезе. Но я не могу выйти за него замуж. Так-то вроде бы и нормально все, все хорошо, но вы тоже меня поймите: как я перееду? У меня же [в Москве] кот, собака, змея, мышь, дом, в конце концов, четырехэтажный. Я же не могу все это бросить. А вообще, чисто теоретически, я бы хотела жить так: полгода здесь, полгода в Москве, но это не воплотить никак, к сожалению», — рассказала Тейлор в своем видеоблоге. При этом, ранее она неоднократно заявляла о том, что хочет выйти замуж и родить детей. Тейлор также признавалась, что на фоне проблем в личной жизни у нее появились признаки депрессии. Тюменская порнозвезда Лола Тейлор родилась в Ишиме. Некоторое время она жила в Свердловской области. Затем — переехала в Москву, где начала карьеру актрисы кино для взрослых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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