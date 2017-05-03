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03 мая 2017
21:00  03 мая 2017 0

Навальный не станет президентом России, что с Сурковым, «Симпсоны» передали привет Соколовскому. Самое интересно за день — в подборке от «URA.RU»

Авторы "Симпсонов" повторили историю с ловлей покемонов в церквиСкрин: видеозапись нового эпизода "Симпсонов"

Второй рабочий день этой не самой длинной недели клонится к концу, а значит, самое время прочесть нашу ежевечернюю подборку самых интересных новостей за день. «URA.RU» с любовью и заботой собирает для вас каждую подборку, ее можно читать не только на сайте, но и в почте, только оставьте адрес.

Сегодня день довольно забавных новостей:

Приговор по «делу Кировлеса» вступил в силу, и теперь Алексей Навальный не сможет стать президентом России. Похоже, даже Европейский суд по правам человека не вернет его в избирательную гонку.

Защитник ямальских аборигенов попросил политического убежища в США. Незадолго до этого он раскритиковал местные власти за сокращение поголовья оленей.

Жителей Миасса неожиданно поприветствовал покойный экс-губернатор области Петр Сумин. И попросил проголосовать за бывшего мэра Игоря Войнова.

На Урале школьник избил сверстника живым ежом. Больше всего в этой истории нам жалко ежа.

Последние сутки Интернет волнует только один вопрос: что с Владиславом Сурковым? Помощник президента на фотографиях из Сочи выглядит сильно похудевшим и не очень здоровым. Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что это диета. Мы спросили у диетолога, действительно ли это результат похудения или что-то гораздо более серьезное.

Телеканал Discovery снимает на Урале фильм о перевале Дятлова. Материал станет серией в цикле телепередач о загадочных явлениях. Еще одну серию журналисты посвятят челябинскому метеориту, видео поедут снимать уже на днях.

В новой серии «Симпсонов» передали привет екатеринбургскому блогеру Руслану Соколовскому. Главный герой мультсериала Гомер Симпсон отправился ловить покемонов в местную церковь во время проповеди. Его увлечение, как и в случае с Соколовским, также не довело до добра. В РПЦ уже прокомментировали серию (угадайте, что сказали).

Иван Шумков
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