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13 декабря 2017
12 декабря 2017
08:56  13 декабря 2017 8

В Тюмени пассажирка предложила таксисту «натуру» вместо денег. ВИДЕО

Клипарт. ЯНАО , шашки, такси
Клиентка такси нашла альтернативный способ оплаты поездкиФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Тюмени клиентка такси, у которой не было денег, предложила водителю расплатиться «натурой». Он разместил в соцсетях запись разговора с девушкой.

Автомобилист привез клиентку на улицу Широтную, но та сообщила, что у нее нет денег. После этого она задала вопрос: «Натурой можно рассчитаться?». На что 25-летний водитель ответил, что у него семья, он таксует ради заработка, и предложенный вариант не подходит. Тюменка стала настаивать на том, что ее встретят и расплатятся за нее. Таксист пытался получить заработанные им 280 рублей, но она на повышенных тонах спросила: «Что же мне теперь рожать эти деньги?».

Тюменец сообщил, что забрал у клиентки документы, а теперь ждет, когда она принесет ему деньги за поездку. Молодой человек утверждает, что ему стыдно за таких особ. Он уверяет, что даже очень красивые девушки предлагают расплатиться с водителем своим телом, сообщает ng72.ru.

Пользователи соцсетей активно обсуждают этот случай. Мнения разделились: кто-то поддерживает стойкость и верность жене водителя, другие — осуждают девушку за «легкое поведение», одна большинство ее поддержали за попытку «найти хоть какой-то выход». Один из пользователей заинтересовался личностью водителя: «Охота посмотреть, что там за мачо, которому „даже красивые“ хотят отдаться)))». Некоторые считают, что девушка сама себе на уме, поскольку хотела убить сразу «двух зайцев»: и развлечься, и бесплатно прокатиться по городу.

Напомним, в Канаде пассажир заплатил за 20-минутную поездку на такси 18 тысяч канадских долларов. Цена за маршрут, которым ехал пассажир, обычно не превышает двадцати долларов.

Ольга Дудорова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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