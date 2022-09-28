СК: свердловчанин убил тюменца и утопил тело в болоте

Тюменские силовики задержали жителя Свердловской области, подозреваемого в убийстве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
Свердловчанин застрелил тюменца из обреза Фото:

Тюменский суд отправил под стражу 35-летнего жителя Свердловской области, который подозревается в убийстве коллеги. Об этом URA.RU сообщили в управлении СК РФ по Тюменской области. Тело жертвы было найдено в болоте в августе.

«По версии следствия, в июле 2022 года недалеко от деревни Второсалинская Вагайского района во время очистки ЛЭП от кустарников между ранее судимыми бригадиром и 45-летним рабочим произошел конфликт. Обвиняемый выстрелил в потерпевшего из обреза охотничьего ружья. От ранения последний скончался на месте», — рассказали в ведомстве подробности происшествия.

В СК добавили, что затем подозреваемый привязал к телу жертвы металлический швеллер и утопил в болоте. После преступления он уехал из Тюменской области, но был задержан.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Тюменский суд отправил под стражу 35-летнего жителя Свердловской области, который подозревается в убийстве коллеги. Об этом URA.RU сообщили в управлении СК РФ по Тюменской области. Тело жертвы было найдено в болоте в августе. «По версии следствия, в июле 2022 года недалеко от деревни Второсалинская Вагайского района во время очистки ЛЭП от кустарников между ранее судимыми бригадиром и 45-летним рабочим произошел конфликт. Обвиняемый выстрелил в потерпевшего из обреза охотничьего ружья. От ранения последний скончался на месте», — рассказали в ведомстве подробности происшествия. В СК добавили, что затем подозреваемый привязал к телу жертвы металлический швеллер и утопил в болоте. После преступления он уехал из Тюменской области, но был задержан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...