СК: свердловчанин убил тюменца и утопил тело в болоте

Тюменские силовики задержали жителя Свердловской области, подозреваемого в убийстве

28 сентября 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

Свердловчанин застрелил тюменца из обреза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменский суд отправил под стражу 35-летнего жителя Свердловской области, который подозревается в убийстве коллеги. Об этом URA.RU сообщили в управлении СК РФ по Тюменской области. Тело жертвы было найдено в болоте в августе. «По версии следствия, в июле 2022 года недалеко от деревни Второсалинская Вагайского района во время очистки ЛЭП от кустарников между ранее судимыми бригадиром и 45-летним рабочим произошел конфликт. Обвиняемый выстрелил в потерпевшего из обреза охотничьего ружья. От ранения последний скончался на месте», — рассказали в ведомстве подробности происшествия. В СК добавили, что затем подозреваемый привязал к телу жертвы металлический швеллер и утопил в болоте. После преступления он уехал из Тюменской области, но был задержан.

Тюменский суд отправил под стражу 35-летнего жителя Свердловской области, который подозревается в убийстве коллеги. Об этом URA.RU сообщили в управлении СК РФ по Тюменской области. Тело жертвы было найдено в болоте в августе. «По версии следствия, в июле 2022 года недалеко от деревни Второсалинская Вагайского района во время очистки ЛЭП от кустарников между ранее судимыми бригадиром и 45-летним рабочим произошел конфликт. Обвиняемый выстрелил в потерпевшего из обреза охотничьего ружья. От ранения последний скончался на месте», — рассказали в ведомстве подробности происшествия. В СК добавили, что затем подозреваемый привязал к телу жертвы металлический швеллер и утопил в болоте. После преступления он уехал из Тюменской области, но был задержан.