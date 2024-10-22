Марочко сообщил о потере ВСУ важных стратегических высот

Марочко: ВСУ потеряли стратегически важные высоты у села Терны
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ВСУ пытались вернуть утраченные позиции в ЛНР, но не смогли, заявил Андрей Марочко Фото:
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Украинская армия потеряла стратегически важную высоту у села Терны в ЛНР. Также этот участок имел ключевое значение для ВСУ, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В результате продвижения наших войск были уничтожены опорные пункты противника восточнее населенного пункта Терны. Следует отметить, что эти позиции вооруженных формирований Украины были расположены на стратегических высотах», — заявил Марочко. Его слова передает РИА «Новости».

Также военный эксперт добавил, что украинское командование пыталось вернуть потерянные позиции, но это ни к чему не привело. При этом часть штурмовиков ВСУ сбежала с поля боя.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ на двух участках у села Стельмаховка в ЛНР. Так, противник получил значительный удар на сватовско-кременском направлении. Также сообщается о продвижении российских войск на юго-запад от Новоселовского, передает RT.

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Украинская армия потеряла стратегически важную высоту у села Терны в ЛНР. Также этот участок имел ключевое значение для ВСУ, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В результате продвижения наших войск были уничтожены опорные пункты противника восточнее населенного пункта Терны. Следует отметить, что эти позиции вооруженных формирований Украины были расположены на стратегических высотах», — заявил Марочко. Его слова передает РИА «Новости». Также военный эксперт добавил, что украинское командование пыталось вернуть потерянные позиции, но это ни к чему не привело. При этом часть штурмовиков ВСУ сбежала с поля боя. Ранее Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ на двух участках у села Стельмаховка в ЛНР. Так, противник получил значительный удар на сватовско-кременском направлении. Также сообщается о продвижении российских войск на юго-запад от Новоселовского, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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