Марочко сообщил о потере ВСУ важных стратегических высот

Украинская армия потеряла стратегически важную высоту у села Терны в ЛНР. Также этот участок имел ключевое значение для ВСУ, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В результате продвижения наших войск были уничтожены опорные пункты противника восточнее населенного пункта Терны. Следует отметить, что эти позиции вооруженных формирований Украины были расположены на стратегических высотах», — заявил Марочко. Его слова передает РИА «Новости».
Также военный эксперт добавил, что украинское командование пыталось вернуть потерянные позиции, но это ни к чему не привело. При этом часть штурмовиков ВСУ сбежала с поля боя.
Ранее Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ на двух участках у села Стельмаховка в ЛНР. Так, противник получил значительный удар на сватовско-кременском направлении. Также сообщается о продвижении российских войск на юго-запад от Новоселовского, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.