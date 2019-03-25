Челябинский губернатор Текслер отчитается в Кремле о первых днях работы

Алексей Текслер (в центре) расскажет о первых днях работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер к концу недели отчитается в администрации президента РФ о первых днях работы на посту главы региона. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники.

«Уточняется дата, 28 или 29 марта. До самой поездки в АП Текслер будет собирать данные о состоянии дел в Челябинской области. Отдельно по Челябинску и Магнитогорску», — заявил источник. Все члены правительства области и руководители главных управлений уже сдали врио губернатора отчеты о своей работе. По данным источника, сведения, изложенные в докладе, станут одной из составляющих избирательной кампании Алексея Текслера на выборах губернатора.

Источник также сообщает, что Алексей Текслер обсудит в Кремле несколько своих будущих кадровых решений. По данным «URA.RU», до самых выборов правительство Челябинской области сохранит основной костяк. «За исключением пары фигур», — уточнил источник. Пока из тех, кто может занять один из руководящих постов, называют только Виктора Мамина, замглавы департамента корпоративного управления «Россетей». Мамин уже находится в Челябинске, его видели в губернаторской резиденции, но в аппаратном совещании 25 марта участия он не принимал и правительству его не представляли.

Виктор Текслер уже побывал на нескольких объектах в Коркинском и Сосновском районах, совершил поездку по новым микрорайонам Челябинска. 26 марта он собирается посетить Магнитогорск, где проверит, как решается вопрос с расселением дома, пострадавшего от взрыва газа. Перед поездкой в Магнитогорск Текслер проведет заседание правительства региона.