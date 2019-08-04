03 августа 2019

Уральские регионы оказались в лидерах по числу алкоголиков

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В 2018 году в России впервые диагностировали алкогольную зависимость 75,7 тысячи человекФото: Анна Майорова © URA.RU

Пермский край, Челябинская и Свердловская области попали в топ-5 регионов по количеству людей, у которых впервые зарегистрировали алкогольную зависимость. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный RT на основе данных Минздрава за 2018 год.

В Москве и в Московской области зарегистрировали примерно по 2,8 тысяч новых случаев психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя. «В Пермском крае и Челябинской области на учет встали по 2,4 тысяч пациентов», — свидетельствует отчет Минздрава.

Третье место занимает Республика Башкортостан с 2,2 тысячи случаев. На четвертом и пятом местах находятся Свердловская область (2,1 тысячи случаев) и Алтайский край (две тысячи случаев) соответственно.

Меньше всего пациентов зарегистрировали в Чечне (59 человек), Ненецком автономном округе (80), Карачаево-Черкесии (101) и на Чукотке (103). Всего на учет из-за проблем с алкоголем встали 75,7 тысячи человек.

Ранее стало известно, что в Челябинской области за 2018 год было выявлено 2,1 тысячи человек с заболеваниями психики. Уральский регион попал в пятерку, но уступил Санкт-Петербургу, Москве, Татарстану и Башкирии.

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