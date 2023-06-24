Рогов: ВСУ кидают «на убой украинцев» в Запорожской области

24 июня 2023 в 07:28 Размер текста - 17 +

Украина «экономит наемников», заявил Владимир Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевская власть «кидает на убой» граждан Украины, не пуская иностранных наемников на штурм в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Если говорить о линии боевого соприкосновения, сейчас кидают на убой именно граждан Украины, а не иностранный легион», — сообщил Рогов. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что физически украинские бойцы находятся в Запорожье, однако не принимают участие в боях. По его словам, Украина «экономит наемников». Ранее Рогов сообщал, что ВСУ на запорожском фронте не смогли пройти дальше серой зоны. Он отметил, что несмотря на многочисленные попытки, украинские солдаты не смогли пробить первую линию обороны. Также Рогов говорил, что в Запорожской области находятся свыше ста тысяч солдат ВСУ.

Киевская власть «кидает на убой» граждан Украины, не пуская иностранных наемников на штурм в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Если говорить о линии боевого соприкосновения, сейчас кидают на убой именно граждан Украины, а не иностранный легион», — сообщил Рогов. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что физически украинские бойцы находятся в Запорожье, однако не принимают участие в боях. По его словам, Украина «экономит наемников». Ранее Рогов сообщал, что ВСУ на запорожском фронте не смогли пройти дальше серой зоны. Он отметил, что несмотря на многочисленные попытки, украинские солдаты не смогли пробить первую линию обороны. Также Рогов говорил, что в Запорожской области находятся свыше ста тысяч солдат ВСУ.