В Запорожье оценили поездку Зеленского на линию фронта

Рогов: Зеленский поехал в Запорожскую область ради пиара

27 июня 2023 в 07:38 Размер текста - 17 +

Зеленский занимается пиаром во время поездок на линию фронта, считает Владимир Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский поехал в Запорожскую область для того, чтобы пропиариться. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Зеленский как человек, который ведет классическую пиар-войну, всегда пытается воспользоваться тем, что может для него быть плюсом с точки зрения пиара», — заявил Владимир Рогов в разговоре с ТАСС. Так он прокомментировал недавний визит Зеленского на позиции Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Зеленский посетил 3-й батальон отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого ВСУ 26 мая. Президент отметил, что на бердянском направлении это подразделение занимает передовые позиции. Однако Зеленский не уточнил, какое именно место он посетил. С начала июня ВСУ перешли в контрнаступление. Основной удар пришелся на Запорожскую область. Однако благодаря заранее выстроенным линиям обороны, армия России смогла сдержать натиск врага. О прорывах на этом участке фронта не сообщалось. Россия создала на этом участке пристреленные артиллерией зоны и минные поля. Последние помешали 47-й бригаде ВСУ атаковать позиции России 26 июня, передает RT. Российские бойцы успешно отражают нападения ВСУ. Так, это произошло 25 июня, когда группировка «Восток» отразила украинскую атаку на запорожском направлении. Противник понес большие потери. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский поехал в Запорожскую область для того, чтобы пропиариться. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Зеленский как человек, который ведет классическую пиар-войну, всегда пытается воспользоваться тем, что может для него быть плюсом с точки зрения пиара», — заявил Владимир Рогов в разговоре с ТАСС. Так он прокомментировал недавний визит Зеленского на позиции Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Зеленский посетил 3-й батальон отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого ВСУ 26 мая. Президент отметил, что на бердянском направлении это подразделение занимает передовые позиции. Однако Зеленский не уточнил, какое именно место он посетил. С начала июня ВСУ перешли в контрнаступление. Основной удар пришелся на Запорожскую область. Однако благодаря заранее выстроенным линиям обороны, армия России смогла сдержать натиск врага. О прорывах на этом участке фронта не сообщалось. Россия создала на этом участке пристреленные артиллерией зоны и минные поля. Последние помешали 47-й бригаде ВСУ атаковать позиции России 26 июня, передает RT. Российские бойцы успешно отражают нападения ВСУ. Так, это произошло 25 июня, когда группировка «Восток» отразила украинскую атаку на запорожском направлении. Противник понес большие потери.