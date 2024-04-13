При обстреле ВСУ города Алешки погиб мирный житель

ВСУ обстреляли жилые дома в Алешках (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ обстреляли жилые дома в городе Алешки Херсонской области. Один человек погиб, трое ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Обстрел… привел к гибели одного мужчины. Трое местных жителей получили осколочные ранения», — сообщил Сальдов в своем telegram-канале. Пострадавшие доставлены в больницу. Им оказывается необходимая помощь, отметил глава региона.
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