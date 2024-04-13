При обстреле ВСУ города Алешки погиб мирный житель

13 апреля 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли жилые дома в Алешках (фото из архива) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ обстреляли жилые дома в городе Алешки Херсонской области. Один человек погиб, трое ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Обстрел… привел к гибели одного мужчины. Трое местных жителей получили осколочные ранения», — сообщил Сальдов в своем telegram-канале. Пострадавшие доставлены в больницу. Им оказывается необходимая помощь, отметил глава региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ обстреляли жилые дома в городе Алешки Херсонской области. Один человек погиб, трое ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Обстрел… привел к гибели одного мужчины. Трое местных жителей получили осколочные ранения», — сообщил Сальдов в своем telegram-канале. Пострадавшие доставлены в больницу. Им оказывается необходимая помощь, отметил глава региона.