13 апреля 2024

При обстреле ВСУ города Алешки погиб мирный житель

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Следственный комитет РФ на месте обстрела в центре Донецка. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, осколки, обстрел
ВСУ обстреляли жилые дома в Алешках (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреляли жилые дома в городе Алешки Херсонской области. Один человек погиб, трое ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Обстрел… привел к гибели одного мужчины. Трое местных жителей получили осколочные ранения», — сообщил Сальдов в своем telegram-канале. Пострадавшие доставлены в больницу. Им оказывается необходимая помощь, отметил глава региона.

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ВСУ обстреляли жилые дома в городе Алешки Херсонской области. Один человек погиб, трое ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Обстрел… привел к гибели одного мужчины. Трое местных жителей получили осколочные ранения», — сообщил Сальдов в своем telegram-канале. Пострадавшие доставлены в больницу. Им оказывается необходимая помощь, отметил глава региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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