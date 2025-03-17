17 марта 2025

Суд в Петербурге оштрафовал мужчину за распространение материалов иноагентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Действия были признаны нарушением российского законодательства о деятельности иностранных агентов
Действия были признаны нарушением российского законодательства о деятельности иностранных агентов Фото:

Сестрорецкий суд Петербурга назначил штраф 30 тысяч рублей Сергею Гуляеву за распространение материалов иноагентов. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«С декабря 2023 года по май 2024 года Сергей Гуляев занимался распространением сообщений и материалов от различных медиа и организаций, включенных в реестр иностранных агентов. Среди них были телеканал „Дождь“, проект „ВОТ ТАК“, телеканал „Настоящее время“, интернет-издание „Холод“, издание „Бумага“, молодежное демократическое движение „Весна“», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Эти действия были признаны нарушением российского законодательства о деятельности иностранных агентов.

Особое внимание в деле привлекло участие Гуляева в подписании «Заявления делегатов и участников Съезда к годовщине Пакта Молотова-Риббентропа» 8 сентября 2023 года. В этом заявлении содержались высказывания, критикующие укрепление боеспособности российской армии, что было расценено как действие, направленное против интересов России. В результате рассмотрения дела Сергея Гуляева, суд постановил наложить на него штраф в размере 30 000 рублей.

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Сестрорецкий суд Петербурга назначил штраф 30 тысяч рублей Сергею Гуляеву за распространение материалов иноагентов. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «С декабря 2023 года по май 2024 года Сергей Гуляев занимался распространением сообщений и материалов от различных медиа и организаций, включенных в реестр иностранных агентов. Среди них были телеканал „Дождь“, проект „ВОТ ТАК“, телеканал „Настоящее время“, интернет-издание „Холод“, издание „Бумага“, молодежное демократическое движение „Весна“», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Эти действия были признаны нарушением российского законодательства о деятельности иностранных агентов. Особое внимание в деле привлекло участие Гуляева в подписании «Заявления делегатов и участников Съезда к годовщине Пакта Молотова-Риббентропа» 8 сентября 2023 года. В этом заявлении содержались высказывания, критикующие укрепление боеспособности российской армии, что было расценено как действие, направленное против интересов России. В результате рассмотрения дела Сергея Гуляева, суд постановил наложить на него штраф в размере 30 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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