Суд в Петербурге оштрафовал мужчину за распространение материалов иноагентов

Сестрорецкий суд Петербурга назначил штраф 30 тысяч рублей Сергею Гуляеву за распространение материалов иноагентов. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«С декабря 2023 года по май 2024 года Сергей Гуляев занимался распространением сообщений и материалов от различных медиа и организаций, включенных в реестр иностранных агентов. Среди них были телеканал „Дождь“, проект „ВОТ ТАК“, телеканал „Настоящее время“, интернет-издание „Холод“, издание „Бумага“, молодежное демократическое движение „Весна“», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Эти действия были признаны нарушением российского законодательства о деятельности иностранных агентов.
Особое внимание в деле привлекло участие Гуляева в подписании «Заявления делегатов и участников Съезда к годовщине Пакта Молотова-Риббентропа» 8 сентября 2023 года. В этом заявлении содержались высказывания, критикующие укрепление боеспособности российской армии, что было расценено как действие, направленное против интересов России. В результате рассмотрения дела Сергея Гуляева, суд постановил наложить на него штраф в размере 30 000 рублей.
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